"Я втомилася від того, що вони погані": зірка "Гри престолів" стала на захист росіян

Відома акторка "Гри престолів" і багатьох інших стрічок Уна Чаплін стала на захист росіян. За її словами, їй набридло, що вони завжди погані, тому цей стереотип потрібно руйнувати.
Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Independent.
Її висловлювання пов'язане з досить іронічною роллю в серіалі "Зрада", де вона потрапила в любовний трикутник зі своїм чоловіком, який таємничим чином став російським шпигуном Куриленко.
За словами самої Чаплін, твердження, що росіяни погані, - це стереотип.
"Мені так набридло, що росіяни - погані хлопці. Я навіть не можу вам сказати. Чи може хтось придумати кращий стереотип, з яким ми зможемо працювати?" - сказала вона.
Уна Чаплін (фото: Getty Images)
Акторка вважає, що така думка народилася через війну в Україні.
"Можливо, тому що це просто підвищило ставки... Буде чудово, коли ця ідеологічна війна з Росією піде в забуття", - підсумувала вона.
З її прізвища можна здогадатися, що вона є родичкою відомого актора Чарлі Чапліна, а саме його онукою. Від дідуся Уна успадкувала талант до гри на сцені. Акторську кар'єру знаменитість розпочала у 2008 році, знімаючись у короткометражних фільмах.
Крім того, її фільмографія нараховує понад 10 серіалів, серед яких "Гра престолів", "Шерлок", "Чорне дзеркало" та інші.
У 2022 році вона отримала роль у другій частині культової кінострічки "Аватар".
Кадр із серіалу "Гра престолів"
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