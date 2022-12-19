Невиліковно хворий Брюс Вілліс переписав заповіт: кому дістануться його 250 млн

Нещодавно зірка змінив свій заповіт. Відомо, що це сталося ще до того, як йому встановили діагноз.

Відомий актор Брюс Вілліс має невиліковну хворобу афазію - розлади мовлення. Через це він був вимушений припинити свою кар'єру в кінематографі.

Як знаменитість розпорядився майном

Як повідомляють журналісти видання, 67-річний актор розподілить свій статок у розмірі 250 мільйонів доларів між своєю родиною. До спадкоємців входять також його доньки від першого шлюбу з Демі Мур.

Відомо, що по одному мільйону доларів дістанеться 34-річній Румер, 31-річній Скаут і 28-річній Таллулу, хоча це ледве один відсоток статків їхнього батька.

Дорослі доньки Брюса Вілліса (фото: radaronline.com)

Більша частина коштів зірки бойовиків дістанеться його нинішній дружині Еммі та їхнім маленьким дочкам - 10-річній Мейбл та 8-річній Евелін.

Актор із меншими дітьми та дружиною Еммою (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

"Брюс хотів переконатися, що про його молоду сім'ю подбають", - сказав інсайдер. Ба більше - він вважає, що Румер, Скаут і Таллула отримали найкраще з того, що він міг запропонувати у фінансовому плані протягом свого життя.

Актор впевнений, що його старшим дочкам буде добре без його грошей, адже вони можуть забезпечувати себе самостійно.

На що хворіє Брюс Вілліс

У березні 2022 року колишня дружина актора Демі Мур та їхні спільні діти заявили, що Брюс Вілліс припиняє свою кар'єру в кіно через афазію - захворювання, що впливає на мовлення людини.

Повідомляють, що знаменитість не може багато сказати, а також не розуміє, що говорять йому інші. У зв'язку з цим цілодобово з ним перебуває його родина.

Брюс Вілліс із доньками та дружиною (фото: instagram.com/brucewillisbw)