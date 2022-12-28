"Я устала от того, что они плохие": звезда "Игры престолов" встала на защиту россиян

Что не так с Уной Чаплин

Ее высказывание связано с достаточно иронической ролью в сериале "Измена", где она попала в любовный треугольник со своим мужем, который таинственным образом стал русским шпионом Куриленко.

По словам самой Чаплин, утверждение, что россияне плохие - это стереотип.

"Мне так надоело, что россияне - плохие парни. Я даже не могу вам сказать. Может ли кто-то придумать лучший стереотип, с которым мы сможем работать?" - сказала она.

Уна Чаплин (фото: Getty Images)

Актриса считает, что такое мнение родилось из-за войны в Украине.

"Возможно, потому что это просто повысило ставки... Будет здорово, когда эта идеологическая война с Россией уйдет в забвение", - подытожила она.

Что известно об Уну Чаплине

По ее фамилии можно догадаться, что она является родственницей известного актера Чарли Чаплина, а именно его внучкой. От дедушки Уна унаследовала талант к игре на сцене. Актерскую карьеру знаменитость начала в 2008 году, снимаясь в короткометражных фильмах.

Кроме того, ее фильмография насчитывает более 10 сериалов, среди которых "Игра престолов", "Шерлок", "Черное зеркало" и другие.

В 2022 году она получила роль во второй части культовой киноленты "Аватар".

Кадр из сериала "Игра престолов"