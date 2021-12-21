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"Я украинец и украинский язык обожаю": Дорн ответил российской журналисте на вопрос о корнях

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 22:08
"Я украинец и украинский язык обожаю": Дорн ответил российской журналисте на вопрос о корнях Коллаж РБК-Украина: Иван Дорн признался в любви к украинскому языку
Автор: Роман Мирончук

Иван Дорн заявил, что, хотя разговаривает на русском, он ощущает себя полностью украинцем и обожает украинский язык.

Об этом известный певец рассказал в интервью российской журналистке Катерине Гордеевой, которая отметила, что у Дорна нет украинских корней.

"Я украинец и все. Это не вопрос кровей и даже не ДНК. То есть, не генетических каких-то историй. А этники, которой ты насыщаешься, культуры, менталитет. Все это приобретаешь здесь и становишься украинцем", - сказал Дорн.

Журналистка поинтересовалась у него, на каком языке ему снятся сны. На что Дорн ответил, что на русском, поскольку украинский язык него не родной.

Музыкант признался, что в Славутиче, где он рос, в то время украинский язык в школе у него появился только в 5 классе. Сейчас уже такое сложно себе представить.

Он также подчеркнул, что, если раньше украинский язык было сложно услышать на улицах, то теперь ситуация изменилась. Дорн признался, что ему даже совестно, что он не владеет свободно государственным языком Украины.

Музыкант сказал, что не пишет на украинском, но хочет сочинять на этом языке более качественные тексты.

Иван Дорн - "Тебе нема сьогодні" (видео: YouTube)

Отметим, что Иван Дорн недавно выпустил клип на свою украинскую песню "Тебе нема сьогодні".

Иван Дорн - "Тебе нема сьогодні" (видео: YouTube)

Напомним, Дорн родился 17 октября 1988 года в российском городе Челябинск. В двухлетнем возрасте его родители переехали в город Славутич, который находится в Киевской области.

Интересно, но раньше он носил фамилию своего отца - Еремин, а когда родители развелись, то мать предложила сменить фамилию на свою, чтобы ее сына ничего не связывало с отцом.

Ранее Дорн признался, как воспринял начало агрессии России против Украины в 2014 году.

Мы также писали о том, что Иван Дорн во время интервью Дмитрию Гордону прочитал стих о патриотизме на украинском языке.

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