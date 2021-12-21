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"Я українець і українську мову обожнюю": Дорн відповів російській журналісті на питання про коріння

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Вівторок 21 грудня 2021 22:08
"Я українець і українську мову обожнюю": Дорн відповів російській журналісті на питання про коріння Колаж РБК-Україна: Іван Дорн зізнався в любові до української мови
Автор: Роман Мирончук

Іван Дорн заявив, що, хоча розмовляє російською, він відчуває себе повністю українцем і обожнює українську мову.

Про це відомий співак розповів в інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, яка зазначила, що у Дорна немає українського коріння.

"Я українець і все. Це не питання крові і навіть не ДНК. Тобто, не генетичних якихось історій. А етніки, якою ти насичуєшся, культури, менталітет. Все це здобуваєш тут і стаєш українцем", - сказав Дорн.

Журналістка поцікавилася у нього, якою мовою йому сняться сни. На що Дорн відповів, що російською, оскільки українська мова для нього не рідна.

Музикант зізнався, що в Славутичі, де він ріс, в той час українська мова в школі у нього з'явилася тільки в 5 класі. Зараз вже таке складно собі уявити.

Він також підкреслив, що, якщо раніше українську мову було складно почути на вулицях, то тепер ситуація змінилася. Дорн зізнався, що йому навіть совісно, що він не володіє вільно державною мовою України.

Музикант сказав, що не пише українською, але хоче складати цією мовою більш якісні тексти.

Іван Дорн- "тобі нема сьогодні" (відео: YouTube)

Зазначимо, що Іван Дорн нещодавно випустив кліп на свою українську пісню "Тебе нема сьогодні".

Іван Дорн - "Тебе нема сьогодні" (видео: YouTube)

Нагадаємо, Дорн народився 17 жовтня 1988 року в російському місті Челябінськ. У дворічному віці його батьки переїхали в місто Славутич, яке знаходиться в Київській області.

Цікаво, але раніше він носив прізвище свого батька - Єрьомін, а коли батьки розлучилися, то мати запропонувала змінити прізвище на своє, щоб її сина нічого не пов'язувало з батьком.

Раніше Дорн зізнався, як сприйняв початок агресії Росії проти України в 2014 році.

Ми також писали про те, що Іван Дорн під час інтерв'ю Дмитру Гордону прочитав вірш про патріотизм українською мовою.

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