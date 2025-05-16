"Я трохи вмикаю начальника". Сергій Танчинець відверто розповів про стосунки з коханою

"Я нестерпний, якщо чесно. Але у неї є чудові риси, які потрібні усім піар-директорам - бути чуйною, терплячою, відчувати емоцію та любити свою роботу. Коли ми на роботі, то я трохи вмикаю начальника, а вона - всі ці риси й проходить усі шляхи", - зізнався артист.

А от вдома роль керівника займає кохана, тож Сергію теж іноді доводиться проходити через емоційні сплески.

"Я теж терпляче інколи проходжу емоційні сплески, які природно відбуваються в душах кожної людини після втоми. Ми любимо одне одного, тому намагаємося дослухатися. І мені в цій команді з нею працюється набагато краще, ніж працювалося б без неї", - поділився він.

Танчинець та Корецька (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Сергій та Юліана живуть разом у приватному будинку та виховують песика. В побуті розподіляють обов'язки між собою, тому на цьому ґрунті конфліктів не виникає.

Не обходиться пара й без романтики.

"Вона настільки любить квіти, що в мене просто немає іншого вибору, як постійно їй їх дарувати. Цукерки - ні, бо ми дієтнічаємо, і вуглеводи нам ні до чого. Але квіти вона дуже любить", - розповів він.

Сергій Танчинець з коханою дівчиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Відсутність конфліктів у стосунках підтвердила й сама Юліана. Артист підкорив її серце своєю турботою, добротою та щирістю.

"У нас насправді мало конфліктів - і в роботі, і в родині. Мені здається, це тому, що ми дуже давно знаємо одне одного, вже притерлись і нам класно разом", - сказала вона.

Водночас піар-директорка назвала їхню пару інтровертною. Вони з коханим віддають перевагу посиденькам вдома, оскільки в роботі й так багато спілкуються з людьми.

"Вдома ми любимо просто подивитися фільм, нікуди не виходити, працювати в телефоні та все", - зізналася вона.

Танчинець з коханою (фото: instagram.com/yuliana_koretska)

Офіційно про стосунки пари стало відомо в травні минулого року. Тоді Сергій прокоментував спільне фото з дівчиною та підтвердив чутки про їхній роман.

У нього також є двоє дітей від колишньої дружини Анни, з якою вони були разом 15 років.