Сергій Танчинець показав рідкісне фото з батьком: як він зараз виглядає

Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець замилував мережу рідкісною світлиною з батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram музиканта.

Як виглядає батько артиста

Виконавець запостив декілька знімків. Перший - архівний, на ньому маленький Сергій позує з батьком, який обіймає його.

Сергій Танчинець з батьком у дитинстві (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Вже на другому фото Танчинець спробував відтворити знімок з архіву і зробив з родичем кадр у наші дні.

"Па, любимо тебе! Будь здоровий! Живи нам довго-довго!!! Многії літа", - звернувся до батька співак.

Сергій Танчинець з батьком у наші дні(фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Реакція юзерів

Користувачі мережі привітали чоловіка з днем народження, побажали йому многая літа, а також зазначили, що артист дуже схожий на свого тата.