Сергій Танчинець показав рідкісне фото з батьком: як він зараз виглядає
Лідер гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець замилував мережу рідкісною світлиною з батьком.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram музиканта.
Як виглядає батько артиста
Виконавець запостив декілька знімків. Перший - архівний, на ньому маленький Сергій позує з батьком, який обіймає його.
Сергій Танчинець з батьком у дитинстві (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Вже на другому фото Танчинець спробував відтворити знімок з архіву і зробив з родичем кадр у наші дні.
"Па, любимо тебе! Будь здоровий! Живи нам довго-довго!!! Многії літа", - звернувся до батька співак.
Сергій Танчинець з батьком у наші дні(фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Реакція юзерів
Користувачі мережі привітали чоловіка з днем народження, побажали йому многая літа, а також зазначили, що артист дуже схожий на свого тата.
- Здоров’я таткові
- Многая літа
- Як Ви схожі з татом, точна ваша копія. Сильні гени
- Щоб тато був спокійний за своїх дітей, а ви за нього! Жити і жити,творити і плекати все і всіх
- Многая літа татові, дякуємо за такого талановитого сина
- Чиста копія татка. Вітаємо
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