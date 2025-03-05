Фронтмен "Без обмежень" Сергій Танчинець показав рідкісні фото із сином
Лідер українського гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець вперше за довгий час показав свого сина Лук'яна, який сьогодні, 5 березня, святкує свій день народження. Хлопчику виповнюється 7 років.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram музиканта.
"Цьому хлопчику сьогодні вже цілих сім років! Синочку, будь здоровий, моє миле дитя", - підписав він серію фото.
Сергій Танчинець показав сина (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
На світлинах він показав, як проводить час зі своєю дитиною: вони гуляють на дитячому майданчику, подорожують, ходять у барбершоп.
Сергій Танчинець із сином (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Також він опублікував кілька архівних знімків, на яких Лук'ян зовсім маленький - йому близько 1 року.
Маленький Лук'ян (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Судячи з усього, це рідкісні фото, зроблені під час відпочинку артиста з дітьми.
Лук'ян у дитинстві (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
А на інших світлинах показано, як він підріс.
Лук'ян (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Зазначимо, що хлопчик дуже схожий на свого зіркового батька.
Сергій Танчинець із сином (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Як відреагували в мережі
Фоловери відомого музиканта тут же почали коментувати публікацію:
- "Схожі"
- "З днем народження красеня. Нехай збудуться всі мрії"
- "Вітаю з іменинником"
- "Чистий татко! Нехай буде здоровим і щасливим"
- "Нехай у житті маленького красунчика буде все якнайкраще. Щасливого дитинства під мирним небом України".
Сергій Танчинець показав сина (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Що відомо про особисте життя лідера "Без обмежень"
Нагадаємо, фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець з 2008 до 2023 року був одружений з дівчиною на ім'я Анна. У цьому шлюбі народилися двоє дітей: дочка Анастасія і син Лук'ян.
Пара познайомилася 2007 року на зйомках першого кліпу гурту. Дружина музиканта була сценаристом і режисером, довгий час працювала з "Без обмежень".
Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона з дітьми виїхала з України до Японії, де працювала перекладачем. Потім вони переїхали до Іспанії.
Восени 2023 року артист повідомив, що розлучається з дружиною після 15 років шлюбу. Сергій наголошував, що вони з ексобраницею залишилися в добрих стосунках і продовжують залишатися люблячими батьками для їхніх двох дітей.
Потім у мережі з'явилися чутки, що музикант зустрічається з менеджеркою гурту, піарницею "Без обмежень" Юліанною Коретською. У квітні 2024 року Танчинець опублікував із нею спільне фото, на якому чітко показав, що між ними не тільки ділові стосунки.
Потім пара перестала приховувати роман. У своєму блозі співак не раз публікував фото з коханою і зізнавався їй у коханні.
Корецька також показала в мережі романтичне фото зі співаком, чим розлютила фоловерів.
Танчинець і Корецька (фото: instagram.com/yuliana_koretska)
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