Фронтмен "Без обмежень" Сергій Танчинець показав рідкісні фото із сином

Лідер українського гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець вперше за довгий час показав свого сина Лук'яна, який сьогодні, 5 березня, святкує свій день народження. Хлопчику виповнюється 7 років.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram музиканта.

"Цьому хлопчику сьогодні вже цілих сім років! Синочку, будь здоровий, моє миле дитя", - підписав він серію фото.



Сергій Танчинець показав сина (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

На світлинах він показав, як проводить час зі своєю дитиною: вони гуляють на дитячому майданчику, подорожують, ходять у барбершоп.



Сергій Танчинець із сином (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Також він опублікував кілька архівних знімків, на яких Лук'ян зовсім маленький - йому близько 1 року.



Маленький Лук'ян (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Судячи з усього, це рідкісні фото, зроблені під час відпочинку артиста з дітьми.



Лук'ян у дитинстві (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

А на інших світлинах показано, як він підріс.



Лук'ян (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Зазначимо, що хлопчик дуже схожий на свого зіркового батька.



Сергій Танчинець із сином (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Як відреагували в мережі

Фоловери відомого музиканта тут же почали коментувати публікацію:

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"Нехай у житті маленького красунчика буде все якнайкраще. Щасливого дитинства під мирним небом України".



Сергій Танчинець показав сина (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Що відомо про особисте життя лідера "Без обмежень"

Нагадаємо, фронтмен гурту "Без обмежень" Сергій Танчинець з 2008 до 2023 року був одружений з дівчиною на ім'я Анна. У цьому шлюбі народилися двоє дітей: дочка Анастасія і син Лук'ян.

Пара познайомилася 2007 року на зйомках першого кліпу гурту. Дружина музиканта була сценаристом і режисером, довгий час працювала з "Без обмежень".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона з дітьми виїхала з України до Японії, де працювала перекладачем. Потім вони переїхали до Іспанії.

Восени 2023 року артист повідомив, що розлучається з дружиною після 15 років шлюбу. Сергій наголошував, що вони з ексобраницею залишилися в добрих стосунках і продовжують залишатися люблячими батьками для їхніх двох дітей.

Потім у мережі з'явилися чутки, що музикант зустрічається з менеджеркою гурту, піарницею "Без обмежень" Юліанною Коретською. У квітні 2024 року Танчинець опублікував із нею спільне фото, на якому чітко показав, що між ними не тільки ділові стосунки.

Потім пара перестала приховувати роман. У своєму блозі співак не раз публікував фото з коханою і зізнавався їй у коханні.

Корецька також показала в мережі романтичне фото зі співаком, чим розлютила фоловерів.



Танчинець і Корецька (фото: instagram.com/yuliana_koretska)

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