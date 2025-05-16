"Я немного включаю начальника". Сергей Танчинец откровенно рассказал об отношениях с любимой

"Я невыносим, если честно. Но у нее есть замечательные черты, которые нужны всем пиар-директорам - быть чуткой, терпеливой, чувствовать эмоцию и любить свою работу. Когда мы на работе, то я немного включаю начальника, а она - все эти черты и проходит все пути", - признался артист.

А вот дома роль руководителя занимает любимая, поэтому Сергею тоже иногда приходится проходить через эмоциональные всплески.

"Я тоже терпеливо иногда прохожу эмоциональные всплески, которые естественно происходят в душах каждого человека после усталости. Мы любим друг друга, поэтому стараемся прислушиваться. И мне в этой команде с ней работается намного лучше, чем работалось бы без нее", - поделился он.

Танчинец и Корецкая (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Сергей и Юлиана живут вместе в частном доме и воспитывают песика. В быту распределяют обязанности между собой, поэтому на этой почве конфликтов не возникает.

Не обходится пара и без романтики.

"Она настолько любит цветы, что у меня просто нет другого выбора, как постоянно ей их дарить. Конфеты - нет, потому что мы на диете, и углеводы нам ни к чему. Но цветы она очень любит", - рассказал он.

Сергей Танчинец с любимой девушкой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Отсутствие конфликтов в отношениях подтвердила и сама Юлиана. Артист покорил ее сердце своей заботой, добротой и искренностью.

"У нас на самом деле мало конфликтов - и в работе, и в семье. Мне кажется, это потому, что мы очень давно знаем друг друга, уже притерлись и нам классно вместе", - сказала она.

В то же время пиар-директор назвала их пару интровертной. Они с любимым отдают предпочтение посиделкам дома, поскольку в работе и так много общаются с людьми.

"Дома мы любим просто посмотреть фильм, никуда не выходить, работать в телефоне и все", - призналась она.

Танчинец с возлюбленной (фото: instagram.com/yuliana_koretska)

Официально об отношениях пары стало известно в мае прошлого года. Тогда Сергей прокомментировал совместное фото с девушкой и подтвердил слухи об их романе.

У него также есть двое детей от бывшей жены Анны, с которой они были вместе 15 лет.