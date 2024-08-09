"Я теоретично міг і не йти": Віктор Бронюк звільнився з лав ЗСУ і назвав причину

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення співак був у територіальній обороні. Служба Бронюка тривала трохи більше року, а потім він звільнився за сімейними обставинами.

У коментарі він сказав, що йому необхідно доглядати за своїм батьком через тяжку хворобу.

Віктор Бронюк під час служби (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

"Я звільнився, у мене батько - інвалід першої групи. Він переніс інсульт. Я теоретично міг і не йти. Такий був час, я прослужив рік і два місяці", - зазначив виконавець.

Також співак сказав, що теоретично він міг і не йти до ЗСУ, проте ситуація в країні після 24 лютого 2022 року змусила його ухвалити таке рішення та приділити цьому більше часу.

Артист займався логістикою (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Що відомо про службу Бронюка у ЗСУ

У березні 2022 року Віктор Бронюк вступив до лав 120 бригади Вінницької ТРО, а потім співак перейшов до 171 батальйону 120 бригади Вінницької ТРО. Пізніше він був відряджений до підрозділу "Дністер" у відділ логістики.

"Займаємося більше логістикою, комунікацією. Є досвід для новостворених структур ЗСУ. Маю досвід і волонтерської, і громадської, і чиновницької роботи", - розповідав музикант у лютому 2023 року.

За словами артиста, частина учасників його команди, які у ЗСУ, воювали у Бахмуті, Краматорську та займалися евакуацією з передових позицій.

Безпосередньої участі у активних бойових діях Бронюк не брав.

Співак із військовими (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)