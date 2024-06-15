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"В медицині такі випадки відомі". Віктор Бронюк висловився про путіністок Лорак і Повалій

Субота 15 червня 2024 13:00
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"В медицині такі випадки відомі". Віктор Бронюк висловився про путіністок Лорак і Повалій Віктор Бронюк, Ані Лорак і Таїсия Повалій (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк різко висловився про співачок-запроданок Ані Лорак і Таїсію Повалій.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста OBOZ.UA.

Деталі

Зі слів музиканта, зрадниці просто "погналися за довгим рублем", і зрештою втратили совість.

"Знаєте, в медицині такі випадки відомі... Що тут коментувати? Все і так очевидно. Вони хотіли туди потрапити, погналися за довгим рублем. А далі - це вже було питання внутрішніх згод з совістю. Але наскільки я розумію, ні одна, ні друга не знає, що це таке", - поділився думкою Бронюк.

Він також зазначив, що російські артисти, які раніше гастролювали Україною, постійно згадували про "братні народи". Однак Віктор ніколи не поділяв цих поглядів.

&quot;В медицині такі випадки відомі&quot;. Віктор Бронюк висловився про путіністок Лорак і Повалій

Віктор Бронюк (фото: nstagram.com/viktorbronyuk_officia)

"Завжди приходив такий момент, коли вони починали розганяти радянські наративи про те, що ми брати. Приходив час і вмикався цей тумблер. І я своїм завжди тоді казав: "Переходимо на українську". Вони нічого з наших розмов не розуміли, а ми кайфували", - поділився Віктор.

"Або пояснював їм так: "Якщо брати до уваги історичні парадигми, ви не можете бути нам ніяким родичем, тому що насправді Росія - це незрозумілий підкидьок, який виріс у монстра", - сказав він.

Нещодавно відомий продюсер розкрив секрет Ані Лорак.

Також ми писали, що син зрадниці Повалій оскандалився заявами про війну, мобілізацію та загибель захисниці України.

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