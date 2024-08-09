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"Я теоретически мог и не идти": Виктор Бронюк уволился из рядов ВСУ и назвал причину

Виктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)
Автор: Катерина Собкова

Лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк, который ранее высказался о путинистках Лорак и Повалий, рассказал, по какой причине он демобилизовался из рядов ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий артиста для программы "Ранок у великому місті".

Как известно, в начале полномасштабного вторжения певец был в территориальной обороне. Служба Бронюка продлилась чуть больше года, а затем он уволился по семейным обстоятельствам.

В комментарии он сказал, что ему необходимо ухаживать за своим отцом из-за тяжелой болезни.

Виктор Бронюк во время службы (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

"Я уволился, у меня отец - инвалид первой группы. Он перенес инсульт. Я теоретически мог и не идти. Такое было время, я прослужил год и два месяца", - отметил исполнитель.

Также певец сказал, что теоретически он мог и не идти в ВСУ, однако ситуация в стране после 24 февраля 2022 года заставила его принять такое решение и уделить этому больше времени.

Артист занимался логистикой (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Что известно о службе Бронюка в ВСУ

В марте 2022 года Виктор Бронюк вступил в ряды 120 бригады Винницкой ТРО, а затем певец перешел в 171 батальон 120 бригады Винницкой ТРО. Позже он был откомандирован в подразделение "Днестр" в отдел логистики.

"Занимаемся больше логистикой, коммуникацией. Есть опыт для вновь созданных структур ВСУ. Имею опыт и волонтерской, и общественной, и чиновничьей работы", - рассказывал музыкант в феврале 2023 года.

По словам артиста, часть участников его команды, которые в ВСУ, воевали в Бахмуте, Краматорске и занимались эвакуацией с передовых позиций.

Непосредственного участия в активных боевых действиях Бронюк не принимал.

Певец с военными (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

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