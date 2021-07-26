"Я тебя порежу": MELOVIN рассказал об угрозах после каминг-аута

MELOVIN в начале июля на музыкальном фестивале Atlas Weekend признался в своей бисексуальности . Известный украинский артист рассказал, что реакция некоторых людей на это была агрессивная и ему даже поступали угрозы.

Об этом он рассказал в программе " Зірковий шлях ".

"Было очень много даже не хейта, угроз таких: "Я тебя порежу"... Но меня такое не пугает совсем", - рассказал певец.

Он также признался, что его двое охранников отказались с ним сотрудничать после того, как он совершил каминг-аут.

MELOVIN подчеркнул, что ему очень обидно было, когда СМИ писали, что таким образом он решил хайпануть.

"Для меня было очень важно, чтобы люди сознательно могли сделать этот шаг. На встречу своим родителям, рассказать друзьям, не бояться. Потому что в моем окружении есть люди, которые боятся этого, их мало. Боятся поговорить с родителями, боятся сказать друзьям, боятся всего", - рассказал певец.