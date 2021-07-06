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На М1 рассказали, почему вырезали поцелуй MELOVIN с парнем из эфира

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Киев, Вторник 06 июля 2021 14:02
На М1 рассказали, почему вырезали поцелуй MELOVIN с парнем из эфира Фото: Поцелуй MELOVIN с парнем вырезали из эфира М1 (facebook.com.atlasweekend)
Автор: Людмила Жукова

На фестивале Atlas Weekend MELOVIN с ЛГБТ-флагом в руке прямо на сцене поцеловался с парнем. Но зрителям канала М1 не показали этот момент и вырезали его из эфира.

Почему так случилось, объяснил на своей Facebook-странице генеральный директор телеканала Сергей Перцев.

По его словам артист про свой поступок заранее не предупреждал, а режиссер оказался неподготовлен к такому сценарию.

"Чтобы перформансы на сцене показывало телевидение про них надо сообщать заранее. Какой же это каминг аут если режиссер ПТС про него не знал? Как говорится, как каминг аут подготовишь, так на нем и поплывешь. А про то, что М1 что-то там вырезал или имеет личное к житью-бытью людей было реально обидно", - написал он.

MELOVIN готовил свой камингаут

Свой каминг-аут, который стал первый в украинском шоу-бизнесе, певец готовил совместно с организацией KyivPride. Парня для поцелуя на сцене Atlas Weekend искали специально.

"На днях команда певца обратилась к нам за помощью, чтобы найти ребят, которые хотели бы принять участие в его каминг-аут-перформансе. Мы подобрали для шоу парня. Девушку — модель Марго из телешоу "Топ-модель по-украински" Мел пригласил сам, она уже снималась в одном из его последних клипов, где был намек на ЛГБТ + повестку", — рассказала изданию "Слух" соучредитель KYIVPRIDE София Лапина.

На М1 рассказали, почему вырезали поцелуй MELOVIN с парнем из эфира

MELOVIN поцеловался с парнем на Atlas Weekend (Скриншот)

Напомним, что 5 июля на сцене Atlas Weekend артист MELOVIN в начале поцеловал девушку, а потом слился в страстном поцелуе с парнем. Многих шокировал этот поступок, а многие поддержали исполнителя в его каминг ауте.

Напомним, недавно американский рэпер Lil Nas X, которому украинка сняла "сатанинский" клип, поцеловал своего танцора во время выступления на премии BET Awards.

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