"Я тебе поріжу": MELOVIN розповів про погрози після камінг-ауту

MELOVIN на початку липня на музичному фестивалі Atlas Weekend зізнався у своїй бісексуальності . Відомий український артист розповів, що реакція деяких людей на це була агресивна і йому навіть надходили погрози.

Про це він розповів в програмі " Зірковий шлях ".

"Було дуже багато навіть не хейту, погроз таких:" Я тебе поріжу "... Але мене таке не лякає зовсім", - розповів співак.

Він також зізнався, що його двоє охоронців відмовилися з ним співпрацювати після того, як він зробив камінг-аут.

MELOVIN підкреслив, що йому дуже прикро було, коли ЗМІ писали, що таким чином він вирішив хайпанути.

"Для мене було дуже важливо, щоб люди свідомо могли зробити цей крок. На зустріч своїм батькам, розповісти друзям, не боятися. Тому що в моєму оточенні є люди, які бояться цього, їх мало. Бояться поговорити з батьками, бояться сказати друзям, бояться всього ", - розповів співак.