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"Я та російськомовна з Донбасу". Пост дівчини з Луганщини про мову "підірвав" мережу

Пост про українську ідентичність підірвав мережу (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Фотограф Юлія Коваленко з окупованого росіянами міста Лисичанськ, детально пояснила, чому українська мова - важлива. А також розвіяла міф про "одвічно російськомовний Донбас".

Пост, який жінка опублікувала в Facebook, отримав велику підтримку українців, зібравши тисячі лайків, репостів і сотні коментарів.

"Я та російськомовна з Донбасу, яка до 2014 року жила в одному культурному просторі з Московією. Українську чула до 20 років тільки по телеку і в школі дві години на тиждень”, - пише Юлія.

“Тепер я знаю, що:

  • мої пращури - це козаки, які селилися на зимівлю на Луганщині в 17 сторіччі.
  • мої прадідусі і прабабусі були всі україномовні з Луганщини, Дніпропетровщини, Придністров'я і Кубані.
  • мої бабусі і дідусі вижили завдяки тому, що стерли свою ідентичність і стали "совєцькими малєнькімі людьми"
  • Мої батьки жили вже у світі, де українська культура - це щось для музеїв і виступу на сцені…"

Сама ж Юлія тішиться з того, що зараз вона "більше не російськомовна" і "бачить сни мовою пращурів".

"Все це я дізналась про себе за останні 9 років. Це втрачений скарб, який я знайшла! Війна в мій дім прийшла у 2014-му і поставила ці питання. Війна не тільки на полі бою, вона в головах кожного. І якщо кожен з нас вб'є московита у своїй голові - їх стане на 42 мільйоні менше на планеті", - впевнена жінка.

І додає, що "поки Герої протидіють мороку на полі бою, ми маємо цю пухлину вбивати в собі!"

Українцям дуже сподобалися слова Юлії. Багато навіть зірок поширюють її такий важливий і актуальний допис.

"Сонечко. Аж мурахи по тілу побігли. Я теж це пройшла. З тією лиш різницею, що я не знаю, ким були мої предки. Все стерто. Поки…" - прокоментувала зокрема Лариса Ніцой.

Скриншоти

Раніше ми розповідали про законопроєкт, який може повернути російську мову в українську сферу обслуговування.

Читайте також, який мовний скандал розгорівся в університеті в Ірпені.

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