Російська мова повертається? В Україні можуть відбутися зміни у сфері обслуговування

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може дозволити використання російської мови у сфері обслуговування. Ініціатор такої зміни пояснює, що це пов'язано з тим, що в Україні багато представників національних меншин. А сам закон дозволить уникнути дискримінації.

Про це йдеться у законопроєкті №9178.

Детальніше про можливе нововведення

У статті 10 Конституції України зазначено, що державною мовою в Україні є українська. Разом із тим стаття передбачає "вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".

П'ята стаття Римської конвенції говорить про захист національних меншин та створення для них умов для збереження та розвитку своєї культури.

Таким чином автор законопроєкту наголошує на тому, що, окрім власної мови та культури, українцям варто турбуватися й про інші, які існують на території України.

"Пропагуючи українську мову як важливий елемент згуртованості українського суспільства, важливо також дбати та про уникнення дискримінації щодо мов корінних народів та національних меншин", - йдеться у пояснювальній записці.

На думку автора, зміни повинні торкнутися сфери обслуговування, тому що саме в ній повинна звучати лише державна мова. Про це йдетсья в частині першій статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Скриншот: itd.rada.gov.ua

За порушення цих вимог можливі грошові стягнення, що, за словами нардепа, унеможливлює використання мов корінних народів і національних меншин в Україні.

Для того, щоб цього уникнути ініціатор пропонує зберегти обов'язковість обслуговування українською мовою у суб'єктах господарювання державної та комунальної власності, а в приватному секторі - тією мовою, яка зручна клієнту.

А на вході до приміщень, ймовірно, будуть розміщені таблички або наліпки з переліком мов, якими ви можете отримати послуги.

Які мови в Україні превалюють

В Україні живе понад 130 національних меншин. Вони є носіями 79 різних мов. Відповідно до законопроєкту обслуговування громадян може здійснюватися тією мовою, якою спілкується покупець або клієнт.

А найпоширеніша мова нацменшин в Україні - російська.

За даними опитування, у 2022 році українською мовою спілкуються 76% громадян, а російською - 20%. Далі йдуть кримськотатарська, молдовська та угорська мови.

Результати опитування (фото: ratinggroup.ua)

Варто зазначити, що динаміка цих цифр змінюється у зв'язку з подіями в Україні. Проте після ухвалення законопроєкту №9178 з'являється ризик підвищення попиту на використання російської мови.

Стосовно розгляду законопроєкту, то зараз його готують до другого читання у Верховній Раді та поки що не ухвалили.