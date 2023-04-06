Професорка Податкового університету Ірпеня вляпалася у мовний скандал: як відреагували у виші

В Ірпені викладачка Державного податкового університету під час онлайн лекцій з філософії демонстративно викладала матеріал російською мовою та ігнорувала прохання студентів перейти на українську. Також педагогиня заявила, що іспити у них прийматиме лише мовою країни-агресора, і відправила першокурсників вивчати предмет самостійно.

Відео обурливого спілкування професорки ДПУ та чим обернувся інцидент у виші - у матеріалі нижче.

Відповідні кадри студенти оприлюднили у мережі, і незабаром спалахнув скандал, на який в університеті вже відреагували.

Що сталося

На ролику показано епізод спілкування студентів та викладачки, професорки Любові Воробйової під час лекції 4 квітня.

Коли одна зі студенток звернулася до педагогині із закликом читати лекцію українською мовою, бо "у нас рік повномасштабної війни та неприємно слухати російську", та у відповідь почала конфліктувати з першокурсниками.

Воробйова заявила, що вона 35 років викладає російською мовою, не бажає нічого змінювати, і має намір "приймати іспит російською мовою".

Далі викладачка дала завдання своїм студентам самостійно опрацьовувати тему.

Відео: викладачка Державного податкового університету в Ірпені відмовлялася читати лекції українською мовою та сперечалася зі студентами

МОН та СБУ закликали звернути увагу на педагогиню-фанатку "русского мира"

Ситуація викликала у мережі масу обурень. Також стало відомо, що студенти вимагали звільнити скандальну викладачку. Так, 6 квітня на адресу ДПУ надійшло їх колективне звернення зі скаргою на професорку кафедри соціальної філософії та управління Любов Воробйову.

Волонтер та громадський діяч Михайло Макарук, реагуючи у своєму Facebook на дивну поведінку викладачки українського вишу, який демонстративно веде лекції не державною мовою та порушує вимоги освітнього процесу в Україні, закликав втрутитися МОН України, Мінфін та СБУ.

"А ще пані Воробйова є активною прихильницею заборон на встановлення меморіальних дощок загиблим за Україну Героям, активно бігала по своєму універу та розповідала, що її випускники "вбивці та покидьки", бо беруть участь в АТО/ООС", - пише він.

Також волонтер зазначає, що Воробйовій все "сходить з рук", оскільки керує факультетом соціально-гуманітарних технологій та менеджменту професорка Наталія Зикун, якій "неодноразово повідомлялося про позицію підтримки "русского мира" Воробйовою, проте жодних дій вжито не було, оскільки ну не можна ж карати подружку".

Реакція вишу на мовний скандал

Керівництво Державного податкового університету 6 квітня виступило із заявою щодо "дуже ганебного факту, який, на жаль, стався у нашому університеті".

Так, адміністрація вишу засудила дії педагогині та оголосила про намір провести службове розслідування. Професорку Воробйову також усунули від викладання.

"Університет, який зазнав руйнувань, але вистояв під час окупації та відбудовується, не допустить використання мови агресора в освітньому процесі. Це громадянська позиція, це позиція держави!" - йдеться у публікації на Facebook-сторінці вишу.

Також наголошується, адміністрація навчального закладу "діятиме рішуче", і "наслідки для винних у рамках законодавства будуть невідворотними".

За фактом інциденту розпочато службове розслідування, викладача відсторонено від виконання службових обов'язків на час його проведення, розповіли в університеті.

"Використання російської мови в освітньому процесі - пряме порушення закону України. Співпраця з викладачем, який використовує мову країни-агресора у стінах Податкового університету, неприпустима!" - наголошує очільник ДПУ Дмитро Серебрянський.

Крім того, він подякував студентам за патріотичну та тверду позицію, і закликав, у разі наявності інформації про подібні інциденти з викладачами в минулому, поінформувати про це адміністрацію вишу.

Відео: у Державному податковому університеті заявили про відсторонення викладачки, який відмовився читати лекції державною мовою