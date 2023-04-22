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"Я та русскоязычная с Донбасса". Пост девушки из Луганской области о языке "взорвал" сеть

Пост об украинской идентичности взорвал сеть (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Фотограф Юлия Коваленко из оккупированного россиянами города Лисичанск, подробно объяснила, почему украинский язык - важен. А также развеяла миф о "извечно русскоязычном Донбассе".

Пост, опубликованный в Facebook, получил большую поддержку украинцев, собрав тысячи лайков, репостов и сотни комментариев.

"Я та русскоязычная из Донбасса, которая до 2014 года жила в одном культурном пространстве с Московией. Украинский слышала до 20 лет только по телевизору и в школе два часа в неделю", - пишет Юлия.

“Теперь я знаю, что:

  • мои предки - это казаки, которые селились на зимовку в Луганской области в 17 веке.
  • мои прадедушки и прабабушки были все украиноязычные из Луганской и Днепропетровской областей, Приднестровья и Кубани.
  • мои бабушки и дедушки выжили благодаря тому, что стерли свою идентичность и стали "советскими маленькими людьми"
  • Мои родители жили уже в мире, где украинская культура - это что-то для музеев и выступления на сцене…"

Сама же Юлия радуется тому, что сейчас она "больше не русскоязычная" и "видит сны на языке предков".

"Все это я узнала о себе за последние 9 лет. Это потерянное сокровище, которое я нашла! Война в мой дом пришла в 2014-м и задала эти вопросы. Война не только на поле боя, она в голове каждого. И если каждый из нас убьет московита в своей голове - их станет на 42 миллиона меньше на планете", - уверена женщина.

И добавляет, что "пока Герои противостоят мраку на поле боя, мы должны эту опухоль убивать в себе!"

Украинцам очень понравились слова Юлии. Многие даже звезды распространяют ее такое важное и актуальное сообщение.

"Сонечко. Аж мурахи по тілу побігли. Я теж це пройшла. З тією лиш різницею, що я не знаю, ким були мої предки. Все стерто. Поки…" - прокомментировала Лариса Ницой.

Скриншоты

Ранее мы рассказывали о законопроекте, который может вернуть русский язык в украинскую сферу обслуживания.

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