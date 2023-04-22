"Я та русскоязычная с Донбасса". Пост девушки из Луганской области о языке "взорвал" сеть

"Я та русскоязычная из Донбасса, которая до 2014 года жила в одном культурном пространстве с Московией. Украинский слышала до 20 лет только по телевизору и в школе два часа в неделю", - пишет Юлия.

“Теперь я знаю, что:

мои предки - это казаки, которые селились на зимовку в Луганской области в 17 веке.

мои прадедушки и прабабушки были все украиноязычные из Луганской и Днепропетровской областей, Приднестровья и Кубани.

мои бабушки и дедушки выжили благодаря тому, что стерли свою идентичность и стали "советскими маленькими людьми"

Мои родители жили уже в мире, где украинская культура - это что-то для музеев и выступления на сцене…"

Сама же Юлия радуется тому, что сейчас она "больше не русскоязычная" и "видит сны на языке предков".

"Все это я узнала о себе за последние 9 лет. Это потерянное сокровище, которое я нашла! Война в мой дом пришла в 2014-м и задала эти вопросы. Война не только на поле боя, она в голове каждого. И если каждый из нас убьет московита в своей голове - их станет на 42 миллиона меньше на планете", - уверена женщина.

И добавляет, что "пока Герои противостоят мраку на поле боя, мы должны эту опухоль убивать в себе!"

Украинцам очень понравились слова Юлии. Многие даже звезды распространяют ее такое важное и актуальное сообщение.

"Сонечко. Аж мурахи по тілу побігли. Я теж це пройшла. З тією лиш різницею, що я не знаю, ким були мої предки. Все стерто. Поки…" - прокомментировала Лариса Ницой.

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