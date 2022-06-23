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"Я собака Азову на прізвисько "Відьма": Кукуюк взорвал сеть стихом про украинских защитников

Михаил Кукуюк снова разорвал сеть поэзией (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Украинский актер Михаил Кукуюк, который с начала войны записался в территориальную оборону, продолжает радовать людей своей хлесткой и емкой поэзией.

На этот раз стихотворение посвящено полку "Азов", которые защищали страну в Мариуполе. Сейчас наши воины находятся в российском плену и ждут возвращения домой.

Видео, на котором Михаил читает стихотворение, он опубликовал на странице в Instagram.

Поэзия называется "Відьма Азову".

"Я собака Азову на прізвисько "Відьма"

Мій господар скривавлений поруч лежить

Ми їх знищили всіх, ми їх вдарили з Півдня

Де вони не чекали нас в прокляту мить

Маріуполь горів, я почула їх запах", - говорится в стихотворении.

Кукуюк в очередной раз взорвал сеть своими стихами

Актер получил в комментариях массу комплиментов по поводу своего стихотворного таланта. Украинцы пишут, что "это очень сильно". С помощью слов актеру удалось достучаться до сердца каждого украинца.

  • Дуже сильно! Дякуємо!
  • Ви дуже велика людина, талановита. Пишаємось такими людьми як Ви. Наша гордість, наша сила.
  • Михайло, вірші ваші, патріотично, душевно, круто.
  • Слова перетворилися на згусток енергії.
  • Дякую Вам за творчість! Це неймовірно і пронизує до самих атомів!
  • Це просто вау!
  • Немає слів!

Для справки

Михаил Кукуюк родился 11 мая 1974 года в Житомире. Он работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Актер известен также по франшизе "Свингеры" и как лидер музыкальной группы "Кука и банда".

Напомним, что ранее Кукуюк взорвал сеть новым стихом под названием "Мати під боком сусіда - жлоба і хама".

Также читайте, что украинский защитник написал стих матери, который трогает до слез.

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