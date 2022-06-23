"Я собака Азову на прізвисько "Відьма": Кукуюк взорвал сеть стихом про украинских защитников

Украинский актер Михаил Кукуюк, который с начала войны записался в территориальную оборону, продолжает радовать людей своей хлесткой и емкой поэзией.

На этот раз стихотворение посвящено полку "Азов", которые защищали страну в Мариуполе. Сейчас наши воины находятся в российском плену и ждут возвращения домой.