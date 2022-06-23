"Я собака Азову на прізвисько "Відьма": Кукуюк взорвал сеть стихом про украинских защитников

Украинский актер Михаил Кукуюк, который с начала войны записался в территориальную оборону, продолжает радовать людей своей хлесткой и емкой поэзией.
На этот раз стихотворение посвящено полку "Азов", которые защищали страну в Мариуполе. Сейчас наши воины находятся в российском плену и ждут возвращения домой.
Видео, на котором Михаил читает стихотворение, он опубликовал на странице в Instagram.
Поэзия называется "Відьма Азову".
"Я собака Азову на прізвисько "Відьма"
Мій господар скривавлений поруч лежить
Ми їх знищили всіх, ми їх вдарили з Півдня
Де вони не чекали нас в прокляту мить
Маріуполь горів, я почула їх запах", - говорится в стихотворении.
Актер получил в комментариях массу комплиментов по поводу своего стихотворного таланта. Украинцы пишут, что "это очень сильно". С помощью слов актеру удалось достучаться до сердца каждого украинца.
Михаил Кукуюк родился 11 мая 1974 года в Житомире. Он работает в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Актер известен также по франшизе "Свингеры" и как лидер музыкальной группы "Кука и банда".
Напомним, что ранее Кукуюк взорвал сеть новым стихом под названием "Мати під боком сусіда - жлоба і хама".
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