RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Я собака Азову на привисько "Відьма": Кукуюк підірвав мережу віршем про українських захисників

Михайло Кукуюк знову розірвав мережу поезією (скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Український актор Михайло Кукуюк, який з початку війни записався в територіальну оборону, продовжує радувати людей своєю хльосткою і ємною поезією.

Цього разу вірш присвячений полку "Азов", які захищали країну в Маріуполі. Зараз наші воїни знаходяться в російському полоні і чекають повернення додому.

Відео, на якому Михайло читає вірш, він опублікував на сторінці в Instagram.

Поезія називається "Відьма Азову".

"Я собака Азову на прівисько "Відьма"

Мій господар скривавлений поруч лежить

Ми їх знищили всіх, ми їх вдарили з Півдня

Де смороду не чекали нас в прокляту мить

Маріуполь горів, я почула їх запах", - йдеться у вірші.

Кукуюк в черговий раз підірвав мережу своїми віршами

Актор отримав в коментарях масу компліментів з приводу свого віршованого таланту. Українці пишуть, що "це дуже сильно". За допомогою слів акторові вдалося достукатися до серця кожного українця.

  • Дуже сильно! Дякуємо!
  • Ви дуже велика людина, талановита. Пишаємось такими людьми як Ви. Наша гордість, наша сила.
  • Михайло, вірші ваші, патріотично, душевно, круто.
  • Слова перетворилися на згусток енергії.
  • Дякую Вам за творчість! Це неймовірно і пронизує до самих атомів!
  • Це просто вау!
  • Немає слів!

Для довідки

Михайло Кукуюк народився 11 травня 1974 року в Житомирі. Він працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Актор відомий також по франшизі "Свінгери" і як лідер музичного гурту"Кука і банда".

Нагадаємо, що раніше Кукуюк підірвав мережу новим віршем під назвою "Мати під боком сусіда - жлоба і хама".

Також читайте, що український захисник написав вірш матері, який чіпає до сліз.

Читайте РБК-Україна в Google News
стихи