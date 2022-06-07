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"Мати під боком сусіда - жлоба і хама": Кукуюк взорвал сеть новым стихом (видео)

Новина українською →
Вторник 07 июня 2022 10:07
"Мати під боком сусіда - жлоба і хама": Кукуюк взорвал сеть новым стихом (видео) Михаил Кукуюк опубликовал стих про Россию (Кадр из филььма "Теория зла"
Автор: Людмила Жукова

Украинский актер Михаил Кукуюк, который родом из Житомира, опубликовал очень емкий и сильный стих о россиянах.

Его он опубликовал в своем Instagram.

Михаил размещает свои творения под тегом "высокая поэзия".

В стихе Кукуюк называет соседнюю страну "жлобами и хамами".

В комментариях украинцы по достоинству оценили поэзию Михаила.

  • Кожне слово - то правда!!!!! Підкріплене реальними фактами. Але жаль, русні такі високі матерії не зрозуміти. А ще кажуть, що ми схожі! За ці дні повномасштабної війни я зрозуміла - ми абсолютно різні!!! І слава Богу!!!!
  • Найвищий рівень майстерності володіння словом.
  • Я вже бачу, як на ЗНО з літератури в 2050, будуть питання про високу поезію Михайла.
  • Сильно! Така наша місія, поколіннями ми цей бур’ян не можемо сполоти.
  • Великому Актеру, свойственно Склад Ума. Гениально. Браво Михаил!!!

Отметим, что еще с начала войны актер Михаил Кукуюк записался в территориальную оборону. Он защищает нашу землю от российских захватчиков.

Как мы ранее писали, на фронте служит украинский военный, который поражает своей поэзией. Павел Вышебаба посвящает стихи брату, дочке.

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