"Мати під боком сусіда - жлоба і хама": Кукуюк взорвал сеть новым стихом (видео)
Михаил Кукуюк опубликовал стих про Россию (Кадр из филььма "Теория зла"
Украинский актер Михаил Кукуюк, который родом из Житомира, опубликовал очень емкий и сильный стих о россиянах.
Его он опубликовал в своем Instagram.
Михаил размещает свои творения под тегом "высокая поэзия".
В стихе Кукуюк называет соседнюю страну "жлобами и хамами".
В комментариях украинцы по достоинству оценили поэзию Михаила.
- Кожне слово - то правда!!!!! Підкріплене реальними фактами. Але жаль, русні такі високі матерії не зрозуміти. А ще кажуть, що ми схожі! За ці дні повномасштабної війни я зрозуміла - ми абсолютно різні!!! І слава Богу!!!!
- Найвищий рівень майстерності володіння словом.
- Я вже бачу, як на ЗНО з літератури в 2050, будуть питання про високу поезію Михайла.
- Сильно! Така наша місія, поколіннями ми цей бур’ян не можемо сполоти.
- Великому Актеру, свойственно Склад Ума. Гениально. Браво Михаил!!!
Отметим, что еще с начала войны актер Михаил Кукуюк записался в территориальную оборону. Он защищает нашу землю от российских захватчиков.
Как мы ранее писали, на фронте служит украинский военный, который поражает своей поэзией. Павел Вышебаба посвящает стихи брату, дочке.
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