"Я сказала "так": Слава Камінська знову виходить заміж

Колишня учасниця гурту НеАнгели Слава Камінська знову зібралася заміж. Співачка піде під вінець уже втретє.
Про радісну подію із життя вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Так, на своїй сторінці у соцмережі опублікувала коротке відео, на якому їде у машині та тримає за руку чоловіка за кермом. При цьому на її безіменному пальці красується каблучка з дорогоцінним каменем.
Також артистка зробила публікацію на сторінці, в якій повідомила, що "сказала так" новому обранцю. Хто він – поки що невідомо.
Слава Камінська була одружена двічі. Вперше вона була одружена з бізнесменом, але союз тривав лише рік.
У 2014 році співачка вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського, від якого у неї двоє дітей. У 2019 році пара розлучилася.
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Слава з дітьми поїхала до Нідерландів, там вона живе й досі.
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