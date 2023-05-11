"Я сказала "да": Слава Каминская снова выходит замуж

За кого выходит замуж Слава Каминская

Так, на своей странице в соцсети опубликовала короткое видео, на котором едет в машине и держит за руку мужчину за рулем. При этом на ее безымянном пальце красуется кольцо с драгоценным камнем.

Слава Каминская собралась замуж (Скриншот instagram.com/babaslavka)

Также артистка сделала публикацию на странице в которой сообщила, что "сказала да" новому избраннику. Кто он - пока неизвестно.

Слава Каминская выходит замуж (Скриншот instagram.com/babaslavka)

Что известно о браках Каминской

Слава Каминская была замужем два раза. В первый раз она была замужем за бизнесменом, но союз продлился всего год.

В 2014 году певица вышла замуж ха пластического хирурга Эдгара Каминского, от которого у нее двое детей. В 2019 году пара развелась.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Слава с детьми уехала в Нидерланды, там она живет и сейчас.

Слава Каминская с детьми в Нидерландах (фото: instagram.com/babaslavka)