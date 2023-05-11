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"Я сказала "да": Слава Каминская снова выходит замуж

Фото: Слава Каминская снова выходит замуж (facebook.com.nebabaslavka)
Автор: Людмила Жукова

Бывшая участница группы НеАнгелы Слава Каминская снова собралась замуж. Певица пойдет под венец уже в третий раз.

О радостном событии из жизни она сообщила на своей странице в Instagram.

За кого выходит замуж Слава Каминская

Так, на своей странице в соцсети опубликовала короткое видео, на котором едет в машине и держит за руку мужчину за рулем. При этом на ее безымянном пальце красуется кольцо с драгоценным камнем.

Слава Каминская собралась замуж (Скриншот instagram.com/babaslavka)

Также артистка сделала публикацию на странице в которой сообщила, что "сказала да" новому избраннику. Кто он - пока неизвестно.

Слава Каминская выходит замуж (Скриншот instagram.com/babaslavka)

Что известно о браках Каминской

Слава Каминская была замужем два раза. В первый раз она была замужем за бизнесменом, но союз продлился всего год.

В 2014 году певица вышла замуж ха пластического хирурга Эдгара Каминского, от которого у нее двое детей. В 2019 году пара развелась.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Слава с детьми уехала в Нидерланды, там она живет и сейчас.

Слава Каминская с детьми в Нидерландах (фото: instagram.com/babaslavka)

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свадьбаСлава Каминская