"Я що, в Москві?" Оля Цибульська розповіла, як реагує на російську мову на вулицях

Співачка розповідає, що нещодавно з нею стався цікавий випадок.

"Я на районі вийшла купити кави й підлітки каталися на скейтах і говорили активно російською. Перший мій порив був підійти й сказати: "Я, бл*ха, що в Москві чи що?" - каже вона.

Проте водночас артистка усвідомлює, що така реакція не допоможе, оскільки лише відштовхує. Тому, за словами Цибульської, потрібно закохувати в українське, щоб у людей з'явилося бажання його досліджувати.

Як син Олі сприймає російську мову

Вона каже, що розповідала Несторові про те, що Росія напала на Україну, раніше окупувала Крим і Донецьк. Тому хлопчик ненавидить усе російське.

"Він дуже особливо реагує, коли чує російську мову на вулиці. Причому він не робить це агресивно, а намагається вступати в діалог. Я йому пояснила, що не можна агресивно людей змусити, і так повинно бути в сім'ях. Тобто любити своє і себе треба з самого малку, але це треба робити дуже природно, як дихати", - наголошує Оля.

На її думку, заглиблення в українську культуру - це один зі шляхів до завершення війни.

"Мені здається, що одна з причин для того, щоб ця війна закінчилась і більше ніколи не поверталася в наше життя - це змалку дітей вчити любити своє і розуміти які ми круті, і наскільки ми самодостатні, унікальні та яка в нас багата культура", - вважає артистка.