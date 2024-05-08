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"Я что, в Москве?" Оля Цыбульская рассказала, как реагирует на русский язык на улицах

Оля Цыбульская высказалась о русском языке (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С 24 февраля 2022 года многие украинцы начали переходить на государственный язык. Такая же тенденция наблюдалась в шоу-бизнесе и других публичных областях. Однако кое-где русский язык все-таки можно услышать на улицах украинских городов.

Оля Цыбульская в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала, как к этому относится.

Певица рассказывает, что недавно с ней произошел интересный случай.

"Я на районе вышла купить кофе и подростки катались на скейтах и говорили активно по-русски. Первый мой порыв был подойти и сказать: "Я, бл*ха, что в Москве или что?" - говорит она.

Однако артистка осознает, что такая реакция не поможет, поскольку только отталкивает. Потому, по словам Цыбульской, нужно влюблять в украинское, чтобы у людей появилось желание это исследовать.

Как сын Оли воспринимает русский язык

Она говорит, что рассказывала Нестору о том, что Россия напала на Украину, раньше оккупировала Крым и Донецк. Поэтому мальчик ненавидит все российское.

"Он очень особенно реагирует, когда слышит русский язык на улице. Причем он не делает это агрессивно, а пытается вступать в диалог. Я ему объяснила, что нельзя агрессивно заставить людей, и так должно быть в семьях. То есть любить свое и себя надо с самого детства, но это надо делать очень естественно, как дышать", - отмечает Оля.

По ее мнению, углубление в украинскую культуру - это один из путей к завершению войны.

"Мне кажется, что одна из причин для того, чтобы эта война закончилась и больше никогда не возвращалась в нашу жизнь - это с детства учить любить свое и понимать какие мы крутые, и насколько мы самодостаточны, уникальны и какая у нас богатая культура", - считает артистка.

 

Ранее мы рассказывали, где сейчас звезда "Маски-шоу" Георгий Делиев, ранее высмеивавший украинский язык.

Читайте также, куда жаловаться, если вы обнаружили нарушение языкового закона.

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Российская ФедерацияОля Цибульская