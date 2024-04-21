Куди і як скаржитись, якщо виявили порушення мовного закону: інструкція

Закон України передбачає, що послуги громадянам повинні надаватись українською. Якщо цю вимогу порушують, потрібно повідомити про це Уповноваженого із захисту державної мови.

Про те, як оформити скаргу і куди її направляти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Мовного омбудсмана.

Як оформити скаргу про порушення мовного закону

Для того, щоб оперативно опрацювали ваше звернення щодо порушень Закону про державну мову, потрібно оформити скаргу належним чином.

У скарзі необхідно вказати:

прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання особи

викласти суть скарги

зазначити електронну поштову адресу (в електронній скарзі), на яку заявникові може бути надіслано відповідь, номер телефону або відомості про інші засоби зв’язку з ним

письмова скарга має бути підписана заявником із зазначенням дати, при електронному зверненні це не обов'язково

"Скарга, подана без дотримання вказаних вимог, не підлягає розгляду", - зазначають у відомстві.

Які нюанси врахувати

"Щоб прискорити швидкість та підвищити якість розгляду скарги, у ній має бути вказана інформація про суб’єкт (юридична особа, фізична особа-підприємець, посадова особа чи працівник тощо), дії або бездіяльність якого оскаржуються (найменування юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, реєстраційні дані з державних реєстрів (ЄДРПОУ/ІН), контактні дані, відомості про конкретних посадових осіб чи працівників)", - наголошують у відомстві.

Всі необхідні відомості містяться в рахунках-фактурах, накладних, фіскальних чеках, інших платіжних документах, або у куточках споживача.

Обов'язково треба вказати дату, час, місце (адресу) події. І за можливості надати докази на підтвердження: фото-, відео-, аудіозаписи, будь-які інші дані, які можуть підтвердити факт правопорушення.

Куди подавати скаргу

Для оформлення скарги до Уповноваженого достатньо звернутися до відповідних посадових осіб суб’єкта господарювання безпосередньо або через телефони "гарячої лінії", електронну пошту, електронні форми на інтернет-представництвах, інші наявні канали комунікації.

Подати скаргу щодо порушення права на отримання інформації чи послуг державною мовою можна поштою на адресу: 01001, м. Київ, провулок Музейний 12, Уповноваженому із захисту державної мови. Або ж заповніть форму за посиланням.

У відомстві наголошують, що чітка фіксація порушень, наявність вагомих доказів дозволить і коректно складена скарга допоможе ефективніше провести передбачені законодавством заходи державного контролю.