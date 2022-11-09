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"Я роблю такі речі вперше": Астаф'єва показала свого бойфренда та розповіла, чим він її підкорив

Даша Астаф'єва вперше розповіла про свого обранця (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Юлія Гаюк

Прихильники співачки давно підозрюють, що серце Даші Астаф'євої зайняте, але співачка це ніяк не коментувала та приховувала будь-яку інформацію.

Але поїхавши на відпочинок, уже не змогла не показати, хто їй склав компанію.

Світлинами Даша поділилася у своєму Instagram.

Після 24 лютого співачка активно волонтерила та займалася приготуванням обідів для бійців територіальної оборони та ЗСУ. І лише зараз вперше після початку повномасштабної війни вона дозволила собі повноцінний відпочинок.

Однак у подорож українськими Карпатами вона вирушила не одна, а з новим обранцем. Саме його вона й "засвітила" у своїй соцмережі. Відповідаючи на запитання читачів, вона неоднозначно натякала, але зрештою таки розкрила свою таємницю.

Даша Астаф'єва показала свого бойфренда (фото: instagram.com/da_astafieva)

Чим підкорив серце Астаф'євої таємничий незнайомець?

Про обранця артистки невідомо абсолютно нічого, окрім того, чим саме він зачепив мрію багатьох чоловіків. У залицяннях до Даші він скористався нестандартними прийомами.

"Я дуже швидко звернула увагу на іншого чоловіка, який дуже неформальним чином привернув увагу до себе. Згідно з моїм звичним сприйняттям залицянь, я думаю: "Що за дивак?" Усі кажуть: "Полетіли на Мальдіви" або "А хочеш, я тобі це..." А тут людина розказує: "А в мене бобер зніс дерево, і ми з нього зробили таку лавочку! Приїжджай, посидимо... А я зараз готую вечерю. Може, ти хочеш? Я б тебе запросив", - поділилася співачка в інтерв'ю з Машею Єфросиніною.

До того ж вона розповідає, що багато речей переживає з коханим вперше, і це їй дуже дивно.

"Мені вже сто років, але я такі речі роблю вперше... Їдемо знайомитися з батьками - блін, мені вже скоро на пенсію, будуть проводжати, цокатися будемо, а я оце хвилююся. Таке щось нове. Звісно, мені боляче та незручно радіти, що я така щаслива, я такі моменти переживаю вперше в житті", - поділилася знаменитість.

Даша Астаф'єва показала свого бойфренда (фото: instagram.com/da_astafieva)

Раніше ми розповідали, з якою проблемою зіштовхнулася дочка Олі Полякової в Лондоні.

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