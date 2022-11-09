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Тяжкохвора акторка Тишкевич вимушена з чоловіком виїхати з будинку: що сталось

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Середа 09 листопада 2022 16:20
Тяжкохвора акторка Тишкевич вимушена з чоловіком виїхати з будинку: що сталось Катерина Тишкевич їде за кордон на лікування (instagram.com.mrsketrin)
Автор: Тетяна Самарук

Українська акторка Катерина Тишкевич розповіла, що вимушена разом з чоловіком, актором Валентином Томусяком, виїхати з будинку, яке вони придбало до початку повномасштабної війни.

Новиною вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Як з'ясувалось, Катя планує їхати за кордон лікуватися, а от Валентин переїжджає до квартири.

"Чоловік тимчасово переселиться до квартири, а жінка, тобто я, поїде лікувати нерви у тепло", - поділилася акторка.

За її словами, на лікування потрібні гроші, а роботи в акторів зараз немає, а зарплатні чоловіка їм не вистачить. Тому свій приватний будинок подружжя вирішило здати в оренду.

"Я планую виїхати за кордон і на це потрібні грошики. Робота Валіка в інституті взагалі не вивезе мою поїздку, то було прийняте рішення поки виїхати зі своєї тільки нещодавно придбаної домівки. Повномасштабна внесла багато коректив у наші плани, і у ваші також, я знаю", - написала Катя.

Тяжкохвора акторка Тишкевич вимушена з чоловіком виїхати з будинку: що сталось

Катерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком (instagram.com/mrsketrin)

Додамо, що лише нещодавно лікарі змогли поставити діагноз. Після багаторічних обстежень, аналізів та неефективного лікування, Катерина дізналася, що вона страждає на соматоморфний головний біль. Такий біль виникає через порушення біохімії мозку внаслідок пологової травми.

Тяжкохвора акторка Тишкевич вимушена з чоловіком виїхати з будинку: що сталосьКатерина Тишкевич з чоловіком Валентином Томусяком (instagram.com/mrsketrin)

Нещодавно Тишкевич розповідала про свою колишню подругу, режисерку Оксану Байрак. Акторка заявила, що та жартувала, що хоче вийти заміж за Путіна.

Також ми писали, що Катерина Тишкевич довгий час не могла встати з ліжка через тяжку хворобу.

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Катерина Тишкевич акторка