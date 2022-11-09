"Я делаю такие вещи впервые": Астафьева показала своего бойфренда и рассказала, чем он ее покорил

После 24 февраля певица активно волонтерила и занималась приготовлением обедов для бойцов территориальной обороны и ВСУ. И только сейчас впервые после начала полномасштабной войны она позволила себе полноценный отдых.

Однако в путешествие по украинским Карпатам она отправилась не одна, а с новым избранником. Именно его она и "засветила" в своей соцсети. Отвечая на вопросы читателей, она неоднозначно намекала, но в конце концов раскрыла свою тайну.

Даша Астафьева показала своего бойфренда (фото: instagram.com/da_astafieva)

Чем покорил сердце Астафьевой таинственный незнакомец?

Об избраннике артистки неизвестно абсолютно ничего, кроме того, чем именно он задел мечту многих мужчин. В ухаживаниях за Дашей он воспользовался нестандартными приемами.

"Я очень быстро обратила внимание на другого мужчину, который очень неформальным образом привлек внимание к себе. Согласно моему привычному восприятию ухаживаний, я думаю: "Что за чудак?" Все говорят: "Полетели на Мальдивы" или "А хочешь, я тебе это..." А тут человек рассказывает: "А у меня бобер снес дерево, и мы из него сделали такую лавочку! Приезжай, посидим... А я сейчас готовлю ужин. Может быть, ты хочешь? Я бы тебя пригласил", - поделилась певица в интервью с Машей Ефросининой.

К тому же она рассказывает, что многое переживает с любимым впервые, и это ей очень странно.

"Мне уже сто лет, но я такие вещи делаю впервые... Едем знакомиться с родителями - блин, мне уже скоро на пенсию, будут провожать, цокаться будем, а я это волнуюсь. Такое что-то новое. Конечно, мне больно и неудобно радоваться, что я так счастлива, я такие моменты переживаю впервые в жизни", - поделилась знаменитость.

Даша Астафьева показала своего бойфренда (фото: instagram.com/da_astafieva)