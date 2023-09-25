"Я ревіла, це несправедливо". Зрадниця Ані Лорак поскаржилася росіянам на "ненависть від українців"

У чому цього разу не догодили Ані Лорак

Так, на пропагандистському телеканалі НТВ розпочалося дитячо-музичне телешоу "Ти супер!", у якому членом журі стала Ані Лорак. Але глядачі одразу розділилися на два табори, а дехто навіть почав звинувачувати виконавицю у фінансуванні української армії. Колишні колеги назвали співачку зрадницею.

Кароліна (справжнє ім'я співачки) почала скаржитися, що на неї "нападають українці" і взагалі їй зараз дуже важко. Артистка вважає, що в країні, де вона народилася і розпочала кар'єру, до неї несправедливо ставляться.

Лорак тепер працює на російському ТБ суддею одного із шоу (Скриншот)

"Ревіла від розпачу та несправедливості. Мені було дуже складно, тому що я теж людина, а насамперед жінка і мене сильно ранить, коли це необґрунтовано. Мені допомагає сім'я, моя дочка, мама та підтримка глядачів. Зовсім недавно у мене на концерті був аншлаг, і люди все одно дзвонять і просять мене виступити у різних містах - це мене і тримає", - сказала зрадниця.

Цікаво, що прямому ефірі ведучий НТВ зателефонував Главі федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією РФ Віталію Бородіну, який раніше виступав зі звинуваченнями на адресу співачки. Той, своєю чергою, підтвердив, що Лорак перевірили всі служби, і вона "чиста перед законом".

До речі, співачка має намір дати концерт у столиці країни, яка напала на Україну. У Москві Лорак виступить 27 вересня.