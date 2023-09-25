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"Я ревела, это несправедливо". Предательница Ани Лорак пожаловалась россиянам на "ненависть от украинцев"

Фото: Ани Лорак снова жалуется на Украину (instagram.com/anilorak)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Ани Лорак, которую давно на родине называют предательницей из-за ее позиции о войне, вновь стала жаловаться на судьбу. В этот раз она чуть ли не в слезах рассказала о "непростом периоде" в жизни из-за хейта украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на новости в российских СМИ.

В чем на это  раз не угодили Ани Лорак

Так, на пропагандистском телеканале НТВ началось детско-музыкальное телешоу "Ты супер!", в котором членом жюри стала Ани Лорак. Но зрители сразу разделились на два лагеря, а некоторые даже стали обвинять исполнительницу в финансировании украинской армии. Бывшие коллеги назвали певицу предательницей.

Каролина (настоящее имя певицы) начала жаловаться, что на нее "нападают украинцы", и вообще ей сейчас  очень тяжело. Артистка считает, что в стране, где она родилась и начала карьеру, к ней несправедливо относятся.

Лорак теперь работает на российском ТВ судьей одного из шоу (Скриншот)

"Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а в первую очередь женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно. Мне помогает семья, моя дочь, мама и поддержка зрителей. Совсем недавно у меня на концерте был аншлаг, и люди все равно звонят и просят меня выступить в разных городах - это меня и держит", - сказала предательница.

Интересно, что прямом эфире ведущий НТВ позвонил Главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталию Бородину который раньше выступал с обвинениями в адрес певицы. Тот в свою очередь подтвердил, что Лорак проверили все службы, и она "чиста перед законом".

Кстати, певица собирается дать концерт в столице страны, которая напала на Украину. В Москве Лорак выступит 27 сентября.

Ранее мы писали, как Ани Лорак опозорилась на концерте в Турции.

Читайте также, что Ани Лорак оправдалась перед россиянами за "помощь" украинцам.

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Ани Лорак