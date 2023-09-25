"Я ревела, это несправедливо". Предательница Ани Лорак пожаловалась россиянам на "ненависть от украинцев"

В чем на это раз не угодили Ани Лорак

Так, на пропагандистском телеканале НТВ началось детско-музыкальное телешоу "Ты супер!", в котором членом жюри стала Ани Лорак. Но зрители сразу разделились на два лагеря, а некоторые даже стали обвинять исполнительницу в финансировании украинской армии. Бывшие коллеги назвали певицу предательницей.

Каролина (настоящее имя певицы) начала жаловаться, что на нее "нападают украинцы", и вообще ей сейчас очень тяжело. Артистка считает, что в стране, где она родилась и начала карьеру, к ней несправедливо относятся.

Лорак теперь работает на российском ТВ судьей одного из шоу (Скриншот)

"Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а в первую очередь женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно. Мне помогает семья, моя дочь, мама и поддержка зрителей. Совсем недавно у меня на концерте был аншлаг, и люди все равно звонят и просят меня выступить в разных городах - это меня и держит", - сказала предательница.

Интересно, что прямом эфире ведущий НТВ позвонил Главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталию Бородину который раньше выступал с обвинениями в адрес певицы. Тот в свою очередь подтвердил, что Лорак проверили все службы, и она "чиста перед законом".

Кстати, певица собирается дать концерт в столице страны, которая напала на Украину. В Москве Лорак выступит 27 сентября.