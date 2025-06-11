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"Я не просила ваших порад": хитрість, як відповісти ввічливо, але з характером на порушення кордонів

Середа 11 червня 2025 08:00
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"Я не просила ваших порад": хитрість, як відповісти ввічливо, але з характером на порушення кордонів Як вишукано відповісти на спробу порушти ваші кордони (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У щоденному спілкуванні ми часто стикаємося з фразами, які звучать буденно, але вони порушують ваші особисті межі. Важливо навчитися реагувати тактовно, але впевнено - без конфліктів і зайвих пояснень.

Як відповісти на некомфортні фрази, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренерки з ораторського мистецтва Ольги Мацьопи в Instagram.

У ситуаціях некомфортної комунікації важливо вчасно і впевнено озвучити свої межі. Експерти радять заздалегідь підготувати дієві формулювання.

Якщо вам кажуть: "Я ж просто даю пораду", спокійно відповідайте: "Я не просила поради. Як тільки вона буде потрібна - дам знати".

Коли чуєте: "Ти маєш мене зрозуміти", - варто наголосити: "Я вислухаю тебе, але розуміння - це двосторонній процес. Давай знайдемо спільну мову".

На фразу: "Ти ж не образилась?" - чесно скажіть: "Мені це неприємно. Врахуй, будь ласка, це наступного разу".

Якщо дорікають: "Ти надто серйозно до всього ставишся", відповідайте: "Я серйозно ставлюся до того, що для мене важливо. У всіх різні пріоритети".

А у випадку критики: "Ти ніколи не можеш зробити це нормально" - спокійно поясніть: "Можеш запропонувати, як зробити інакше, а не тільки критикувати".

У більшості випадків можна обійтися без конфліктів і ввічливо, але чітко поставити людину на місце і не дати їй можливості порушити ваші межі.

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