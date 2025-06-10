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Ці 5 слів звучать дико, але вони цілком реальні: а ви знаєте, що таке кліторія та вагітус?

Вівторок 10 червня 2025 08:00
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Ці 5 слів звучать дико, але вони цілком реальні: а ви знаєте, що таке кліторія та вагітус? П'ять дивних українських слів, які ви точно не чули (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Не всі загадкові слова - вигадки. Деякі з них давно існують у науці, побуті чи культурі, просто ми про них не здогадувалися. Дивні на слух, але цілком реальні за змістом. І навіть корисні для щоденного вжитку.

Які 5 слів ви точно не знали, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренера з ораторського мистецтва Павла Мацьопи в Instagram.

Чи знали ви, що кліторія - це не зовсім те, що ви подумали? А вагітус - зовсім не фантастичне заклинання? Українська мова та наукова термінологія приховують чимало цікавого - ось п'ять слів, які варто знати кожному українцю.

Кліторія - це тропічна рослина з родини бобових, відома насамперед як сировина для блакитного чаю, який змінює колір залежно від кислотності.

Вагітус - медичний термін, що означає перший крик немовляти після народження.

Страпонтен - складне сидіння, яке кріпиться до стіни або конструкції в місцях громадського користування, наприклад, у театрах чи маршрутках.

Єпитрахиль - церковний елемент одягу священника у вигляді довгої стрічки, що спадає на груди.

Балясина - вертикальний різьблений стовпчик у балюстраді, що поєднує декоративність і функціональність.

Знати ці слова - не лише цікаво, а й корисно для ерудиції та мовного розвитку.

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