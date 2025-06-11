"Я не просила ваших советов": хитрость, как ответить вежливо, но с характером на нарушение границ

В ежедневном общении мы часто сталкиваемся с фразами, которые звучат обыденно, но они нарушают ваши личные границы. Важно научиться реагировать тактично, но уверенно - без конфликтов и лишних объяснений.

Как ответить на некомфортные фразы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснения тренера по ораторскому искусству Ольги Мацьопы в Instagram .

В ситуациях некомфортной коммуникации важно вовремя и уверенно озвучить свои границы. Эксперты советуют заранее подготовить действенные формулировки.

Если вам говорят: "Я же просто даю совет", спокойно отвечайте: "Я не просила совета. Как только он будет нужен - дам знать".

Когда слышите: "Ты должен меня понять",- стоит подчеркнуть: "Я выслушаю тебя, но понимание - это двусторонний процесс. Давай найдем общий язык".

На фразу: "Ты же не обиделась?" - честно скажите: "Мне это неприятно. Учти, пожалуйста, это в следующий раз".

Если упрекают: "Ты слишком серьезно ко всему относишься", отвечайте: "Я серьезно отношусь к тому, что для меня важно. У всех разные приоритеты".

А в случае критики: "Ты никогда не можешь сделать это нормально" - спокойно объясните: "Можешь предложить, как сделать иначе, а не только критиковать".

В большинстве случаев можно обойтись без конфликтов и вежливо, но четко поставить человека на место и не дать ему возможности нарушить ваши границы.