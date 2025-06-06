Так говорив навіть Іван Франко? Чи справді "шо" - мовна помилка?
Часто можна почути, що "шо" - це суржик, неправильне вживання або русизм. Але насправді це слово має українське коріння, закріплене в діалектах, художній літературі та живій мові. І зараз ми це доведемо.
Яке походження має слово "шо", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення тренерки з ораторського мистецтва Ольги Мацьопи в Instagram.
"Шо" - зовсім не помилка?
Хоча багато хто вважає, що слово "шо" - це суржик чи мовна помилка, насправді воно має глибоке лінгвістичне підґрунтя й цілком природне для частини носіїв української мови.
Це слово - не русизм
По-перше, "шо" - не русизм. Цей варіант питального займенника "що" притаманний південно-західним і північним українським діалектам.
Його вживають жителі Волині, Поділля, Закарпаття, Буковини, частини Полісся. Історично він функціонує в говорах цих регіонів століттями.
"Шо" використовували навіть класики
По-друге, класики української літератури теж використовували "шо" у своїх творах. Це не стилізація під недолугість - а відображення реального мовлення.
Наприклад, Іван Франко писав: "Та шо ти мені розказуєш?". Подібні приклади є у Панаса Мирного, Лесі Українки, Ольги Кобилянської.
Розмовне чи літературне?
І нарешті, мовознавці класифікують "шо" як розмовну, не літературну форму. Вона не є нормативною в офіційно-діловому стилі - однак цілком природна в неформальному спілкуванні.
Це діалектизм, а не суржик. І засуджувати його - означає ігнорувати багатство й розмаїття української мови.
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