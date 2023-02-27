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"Я прощаю всіх, хто мене образив": Ані Лорак знову звернулася до підписників

Фото: Ані Лорак звернулася до шанувальників (instagram.com/anilorak)
Автор: Styler

Підсанкційна зрадниця України Ані Лорак вирішила знову похвалитися своєю добротою. Вона написала, що прощає всіх недоброзичливців, а також перепрошує у тих, кого вона образила.

Новий пост співачка, яка проживає в Росії, опублікувала в Instagram.

Що написала Лорак у новому посту

Своє послання підписникам артистка-зрадниця присвятила темі "токсичної любові".

"Щоб стати жінкою, якою я є сьогодні, мені довелося пройти через важкі уроки минулих відносин. Мені знадобився деякий час, щоб зрозуміти, що Токсичне кохання - це не справжнє кохання, і що це недолік Самоповаги", - написала виконавиця.

Також Ані натякнула, що зараз із нею надійний чоловік-партнер.

"Зараз я вдячна всім цим переживанням, які привели мене до потрібного моменту з'єднання з Собою, а також тому, що я змогла знайти людину, з якою я можу відчути жіноче щастя", - продовжила вона.

Зазначимо, що 26 лютого була Прощена неділя, цієї дати Лорак вирішила трохи пограти в благодійництво.

"Цього особливого дня я прощаю всіх тих, хто чимось мене образив, а також прошу пробачити тим, кому я завдала біль.." – резюмувала артистка.

Ані Лорак звернулася до підписників і перепросила (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що Ані Лорак згадала про сім'ю, яка залишилася в Україні.

Раніше ми повідомляли, що колишній чоловік зрадниці Ані Лорак пояснив, чому не виїхав з України.

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Ані Лорак