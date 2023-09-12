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"Я работал там 5 лет". Экс-сотрудник McDonald's назвал 2 продукта, которые нельзя заказывать

Вторник 12 сентября 2023 12:23
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"Я работал там 5 лет". Экс-сотрудник McDonald's назвал 2 продукта, которые нельзя заказывать Фото: сотрудник McDonald's рассказал правду о меню (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Бывший сотрудник McDonald's в США предупредил любителей сети быстрого питания, чтобы они держались подальше от двух популярных пунктов меню.

О том, что лучше не заказывать он написал пост в социальной сети Reddit.

Что известно об опасных продуктах в "маке"

Мужчина объяснил, что большую часть своего времени в компании тратил на приготовление еды, а один год проработал менеджером.

В то время как другие сотрудники фаст-фуда предостерегают от заказа определенных гамбургеров, мужчина заявил, что клиентам следует избегать не только продуктов питания. По его словам, некоторые напитки в "маке" могут быть опасны.

"Напитки опасны. Когда я работал, я никогда не видел, чтобы кто-то чистил насадку. которая наливает напитки из автомата", - сказал экс-сотрудник.

Бывший сотрудник сети ресторанов быстрого питания в США написал, что за пять лет работы насадку автомата чистили всего дважды.

"Вы даже не представляете, какие отходы образуются из таких фирменных напитков, как фраппе или латте", - признался он.

&quot;Я работал там 5 лет&quot;. Экс-сотрудник McDonald's назвал 2 продукта, которые нельзя заказывать

Экс-сотрудник МакДональдса поразил признанием (Скриншот)

Бывший сотрудник сети заявил, что по этой причине следует избегать не только горячих и холодных напитков, но и мороженого.

Однако некоторые пользователи соцсети не согласились, отметив, что автоматы с напитками и фраппе в их филиалах McDonald's чистятся ежедневно.

"Мы чистили автомат с напитками и автомат для фраппе каждую ночную смену. В каком МакДональдсе вы работали, боже мой?" - написал один из пользователей.

Как мы ранее писали, МакДональдс вернул любимые украинцами блюда.

Раньше мы писали о том, как выглядит самый шикарный ресторан МакДоналдьс в мире.

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МакДональдз