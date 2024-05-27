"Я должен банку". Дмитрий Коляденко рассказал о заработках во время войны и кредите

Украинский хореограф и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал о заработках во время войны, а также назвал сумму кредита, которую должен банку.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста Славе Демину .

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Со слов знаменитости, много средств у него уходит на аренду квартиры.

Шоумен говорит, что у него нет желания приобрести свою недвижимость, потому что ему нравится снимать.

"Для меня отели - это мой дом. Для меня дома - это когда я в отеле и там чистое белье. Там убирают и есть завтраки", - признался Дмитрий.

Слава Демин предположил, что танцовщик зарабатывает в среднем 2000 долларов в месяц, поскольку много гастролирует с танцевальным спектаклем "Шкаф", который стал безумно популярным.

Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

"Ну у меня 1000 долларов уходит на квартиру, также парковка 6 000 грн, на еду, на лекарства. Я за войну ничего себе не купил. А еще я же записываю песни. Я снимаю клипы", - отметил артист.

Что касается лекарств, Коляденко объяснил: ему нужны деньги на витамин А и валидол, чтобы "залечить разбитое сердце".

Также хореограф признался, что взял кредит в банке. Его сумма составляет 75000 гривен.

"Я еще не отдал. Был ковид, артисты все были по домам, война идет. Ну и гонорары же уже не те, что были до войны. Как для певца, были нормальные гонорары, а сейчас я же в балете. Там не те гонорары, что ты говоришь, три-четыре (тысячи долларов, - Прим. Ред). Да нет таких денег. Ну двушка есть может", - поделился Дмитрий.