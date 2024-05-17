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Наталка Карпа розповіла про заробіток під час війни і що їй приносить дохід

П'ятниця 17 травня 2024 19:10
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Наталка Карпа розповіла про заробіток під час війни і що їй приносить дохід Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Наталка Карпа зізналася, що приносить їй дохід під час повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавиці для YouTube-каналу "Слава+".

Деталі

Зі слів артистки, на виступах вона зараз майже не заробляє, адже всі вони носять суто благодійний характер.

Основний дохід Наталки наразі складається з реклами.

"Рекламні інтеграції. Я і Злата стала амбасадорами кількох дуже крутих українських торгових марок. Мені подобається ця співпраця. Я не знаю, чому мене зараз доля зводить з бізнесом, виробництвами. Я багато подорожую Україною, я бачу класні виробництва", - поділилася зірка.

Наталка Карпа розповіла про заробіток під час війни і що їй приносить дохід

Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Карпа зізналася, що ця співпраця приносить їй велике задоволення. Їй подобається бачити, як невеликі компанії перетворюються на великі підприємства.

"Мені дуже цікаво бачити їхню історію. Як вони з маленьких крафтових моментів виростають у величезних гігантів. Усі інтеграції рекламні я пропускаю через себе. Я щиро люблю ці бренди. Є моменти, коли відчуваю, що не моє, я вже навчилася відмовлятися", - додала вона.

Також співачка відповіла, скільки їй потрібно коштів на щомісячні витрати.

"Все звісно залежить від потреби. Купити одяг, наприклад. Переважно витрати йдуть на пальне, на харчування, донька вимагає якихось теж додаткових вкладень, бо вона швидко росте", - поділилася Карпа.

Таким чином, каже артистка, їй вистачає близько 50000 гривень на побутові речі.

Раніше Наталка Карпа розповіла про невірність обранця.

Також вона згадала про своє перше кохання, який трагічно загинув.

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