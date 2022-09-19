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"Я постоянно терял сознание": оккупанты 12 дней пытали пенсионера в Изюме

Фото: 67-летний Михаил (twitter.com/ronzheimer)
Автор: Светлана Мащенко

67-летний Михаил из Изюма стал жертвой пыток российских оккупантов. Они заподозрили пенсионера в диверсии и издевались в течение двенадцати дней.

Об истории мужчины рассказал в Twitter журналист издания BILD Пол Ронцгеймер.

Сейчас Михаил, ставший жертвой пыток, находится в больнице города Изюм.

"Меня просто россияне забрали и заявили, что я виноват во взрыве здания. Мне на голову надели мешок и увезли в камеру пыток", - рассказал мужчина.

С тех пор начались пытки, которые длились более 12 дней.

"Я постоянно терял сознание. Когда я очнулся, они требовали, чтобы я предоставил им информацию. Но о чем? Я просто старый человек!" - говорит в недоумении он.

Фото: Михаил в свои 67 лет стал жертвой пыток (twitter.com/ronzheimer)

"Спасибо вам за то, что вы есть и показываете миру, которая гнила страна Россия во всех отношениях", - говорится в сообщении одного из комментаторов.

"Россия просто отбросы", - возмущен подписчик журналиста.

Раньше мы писали, что оккупанты в Изюме воровали даже ношеные женские трусы.

Напомним, что 11 сентября стало известно об окончательном освобождении города Изюм Харьковской области. Россияне нанесли городу страшные разрушения.

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