Даже ношеные женские трусы: как "вторая армия" позорилась в Изюме (видео)
После освобождения Изюма продолжают всплывать свидетельства не только зверств оккупантов, но и их позорного поведения.
Смотрите ниже в материале Styler фото и видео свидетельств бесчинств "второй армии мира".
Местная жительница эмоционально рассказывает: оккупанты не брезговали ничем: даже ношеное белье для них было трофеями.
"Крали все. Вот что говорили о них - унитазы - это чистая правда. Не только унитазы и машинки… Они воровали даже ношеные трусы и лифчики женские. Все забирали: чашки, кружки, ложки, дорожки, ковры снимали, трусы", - рассказала женщина.
Когда оккупанты убежали из своей "базы", все награбленное они взять не смогли. Там оставались холодильники, стулья, посуда, женская, детская обувь.
А вот так оккупанты жили. В грязи, в мусоре... Короче говоря, "как дома".
Фото: t.me/kharkivlife
Напомним, что 11 сентября стало известно об окончательном освобождении города Изюм Харьковской области .
Раньше мы показывали ужасное видео разрушений, нанесенных оккупантами в городе.