"Я постійно непритомнів": окупанти 12 днів катували пенсіонера в Ізюмі

Зараз Михайло, який став жертвою тортур, перебуває в лікарні міста Ізюм.

"Мене просто росіяни забрали і заявили, що я винен у вибуху будівлі. Мені на голову одягли мішок і відвезли в камеру тортур", - розповів чоловік.

Відтоді почалося катування, яке тривало понад 12 днів.

"Я постійно втрачав свідомість. Коли я прокинувся, вони вимагали, щоб я надав їм інформацію. Але про що? Я просто старий чоловік!" - бідкується він.

Фото: Михайло у свої 67 років став жертвою тортур (twitter.com/ronzheimer)

"Спасибі вам за те, що ви є і показуєте світові, яка гнила країна Росія у всіх відношеннях", - говориться в повідомленні одного з коментаторів.

"Росія просто покидьки", - обурений підписник журналіста.