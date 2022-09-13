ua ru
Вт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты бежали, как мыши. Военные рассказали об освобождении Изюма

Новина українською →
Изюм, Вторник 13 сентября 2022 18:39
Оккупанты бежали, как мыши. Военные рассказали об освобождении Изюма Фото: военные рассказали об освобождении Изюма (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ходе наступления бойцов Вооруженных сил Украины в районе Изюма российские солдаты бросали технику и добивали своих раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ военных 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ЗСУ, который приводит Генштаб.

“Они бежали, как мыши. Бежали, бросали все - технику, своих людей. Был даже их солдат, которого ранили, они его застрелили, чтобы просто убежать”, - рассказал один из военных.

При этом еще один солдат ВСУ добавил, что пять российских танков бросились в бегство, когда на них выехал один украинский танк и три БМП.

Также, по его словам, наши военные в ходе битв за Изюм уничтожили российскую машину с боеприпасами, два танка и еще один - взяли как трофей.

Напомним, 11 сентября стало известно, что бойцы вооруженных сил Украины контролируют центр города Изюм (Харьковская область) и подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя