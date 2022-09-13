Оккупанты бежали, как мыши. Военные рассказали об освобождении Изюма

В ходе наступления бойцов Вооруженных сил Украины в районе Изюма российские солдаты бросали технику и добивали своих раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ военных 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ЗСУ, который приводит Генштаб .

“Они бежали, как мыши. Бежали, бросали все - технику, своих людей. Был даже их солдат, которого ранили, они его застрелили, чтобы просто убежать”, - рассказал один из военных.

При этом еще один солдат ВСУ добавил, что пять российских танков бросились в бегство, когда на них выехал один украинский танк и три БМП.

Также, по его словам, наши военные в ходе битв за Изюм уничтожили российскую машину с боеприпасами, два танка и еще один - взяли как трофей.