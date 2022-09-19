ua ru
Пн, 19 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Я постоянно терял сознание": оккупанты 12 дней пытали пенсионера в Изюме

Новина українською →
Изюм, Понедельник 19 сентября 2022 09:58
"Я постоянно терял сознание": оккупанты 12 дней пытали пенсионера в Изюме Фото: 67-летний Михаил (twitter.com/ronzheimer)
Автор: Светлана Мащенко

67-летний Михаил из Изюма стал жертвой пыток российских оккупантов. Они заподозрили пенсионера в диверсии и издевались в течение двенадцати дней.

Об истории мужчины рассказал в Twitter журналист издания BILD Пол Ронцгеймер.

Сейчас Михаил, ставший жертвой пыток, находится в больнице города Изюм.

"Меня просто россияне забрали и заявили, что я виноват во взрыве здания. Мне на голову надели мешок и увезли в камеру пыток", - рассказал мужчина.

С тех пор начались пытки, которые длились более 12 дней.

"Я постоянно терял сознание. Когда я очнулся, они требовали, чтобы я предоставил им информацию. Но о чем? Я просто старый человек!" - говорит в недоумении он.

&quot;Я постоянно терял сознание&quot;: оккупанты 12 дней пытали пенсионера в Изюме

Фото: Михаил в свои 67 лет стал жертвой пыток (twitter.com/ronzheimer)

"Спасибо вам за то, что вы есть и показываете миру, которая гнила страна Россия во всех отношениях", - говорится в сообщении одного из комментаторов.

"Россия просто отбросы", - возмущен подписчик журналиста.

Раньше мы писали, что оккупанты в Изюме воровали даже ношеные женские трусы.

Напомним, что 11 сентября стало известно об окончательном освобождении города Изюм Харьковской области. Россияне нанесли городу страшные разрушения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков изюм Война России против Украины
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь