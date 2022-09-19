"Я постоянно терял сознание": оккупанты 12 дней пытали пенсионера в Изюме
67-летний Михаил из Изюма стал жертвой пыток российских оккупантов. Они заподозрили пенсионера в диверсии и издевались в течение двенадцати дней.
Об истории мужчины рассказал в Twitter журналист издания BILD Пол Ронцгеймер.
Сейчас Михаил, ставший жертвой пыток, находится в больнице города Изюм.
"Меня просто россияне забрали и заявили, что я виноват во взрыве здания. Мне на голову надели мешок и увезли в камеру пыток", - рассказал мужчина.
С тех пор начались пытки, которые длились более 12 дней.
"Я постоянно терял сознание. Когда я очнулся, они требовали, чтобы я предоставил им информацию. Но о чем? Я просто старый человек!" - говорит в недоумении он.
Фото: Михаил в свои 67 лет стал жертвой пыток (twitter.com/ronzheimer)
"Спасибо вам за то, что вы есть и показываете миру, которая гнила страна Россия во всех отношениях", - говорится в сообщении одного из комментаторов.
"Россия просто отбросы", - возмущен подписчик журналиста.
Раньше мы писали, что оккупанты в Изюме воровали даже ношеные женские трусы.
Напомним, что 11 сентября стало известно об окончательном освобождении города Изюм Харьковской области. Россияне нанесли городу страшные разрушения.