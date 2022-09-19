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"Я постійно непритомнів": окупанти 12 днів катували пенсіонера в Ізюмі

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Ізюм, Понеділок 19 вересня 2022 09:58
"Я постійно непритомнів": окупанти 12 днів катували пенсіонера в Ізюмі Фото: 67-річний Михайло (twitter.com/ronzheimer)
Автор: Світлана Мащенко

67-річний Михайло з Ізюма став жертвою катувань російських окупантів. Вони запідозрили пенсіонера у диверсії і знущалися протягом дванадцяти днів.

Про історію чоловіка розповів у Twitter журналіст видання BILD Пол Ронцгеймер.

Зараз Михайло, який став жертвою тортур, перебуває в лікарні міста Ізюм.

"Мене просто росіяни забрали і заявили, що я винен у вибуху будівлі. Мені на голову одягли мішок і відвезли в камеру тортур", - розповів чоловік.

Відтоді почалося катування, яке тривало понад 12 днів.

"Я постійно втрачав свідомість. Коли я прокинувся, вони вимагали, щоб я надав їм інформацію. Але про що? Я просто старий чоловік!" - бідкується він.

&quot;Я постійно непритомнів&quot;: окупанти 12 днів катували пенсіонера в Ізюмі

Фото: Михайло у свої 67 років став жертвою тортур (twitter.com/ronzheimer)

"Спасибі вам за те, що ви є і показуєте світові, яка гнила країна Росія у всіх відношеннях", - говориться в повідомленні одного з коментаторів.

"Росія просто покидьки", - обурений підписник журналіста.

Раніше ми писали, що окупанти в Ізюмі крали навіть ношені жіночі труси.

Нагадаємо, що 11 вересня стало відомо про остаточне звільнення міста Ізюм Харківської області. Росіяни завдали місту страшенних руйнувань.

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Харків изюм Війна Росії проти України
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