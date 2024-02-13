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"Я погана мама". Полякова повідомила, що ухвалила важливе рішення щодо 12-річної доньки

Оля Полякова з родиною (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Оля Полякова повідомила, що вирішила повертати 12-річну доньку Алісу, яка навчається в одній зі шкіл Лондона, в Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням інтерв’ю виконавиці OBOZ.UA.

Оля Полякова повертає молодшу доньку в Україну

За словами знаменитості, адаптація в чужій країні в її доньки проходить важко.

Дівчинка постійно дорікає Олю, що мама її "віддала у дитячий будинок".

Тож зіркова родина ухвалила рішення повертати Алісу в Україну, однак лише влітку.

"Їй дійсно все непросто дається. Вона вже з’їла нам мізки! Тому ми ухвалили рішення: вчиться там до літа - і повертається в Київ. Більше це витримати неможливо", - зізналася співачка.

Молодша донька Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Кожен день звинувачення, що я погана мама, віддала дитину в дитячий будинок. Це страшне - два роки жахіття. Треба забирати, бо я вже просто не витримую", - поділилася Полякова.

Нагадаємо, що старша спадкоємиця виконавиці також майже рік навчалася у Великій Британії.

У вересні минулого року вона повернулася до України. У Києві дівчина вступила до музичної академії імені Чайковського.

Згодом повідомила, що стала студенткою американського вишу.

Нещодавно продюсер Полякової розповів про її гонорари під час війни та відповів, чи змінився райдер співачки.

Також 18-річна донька артистки натякнула на нові стосунки і показалася із загадковим хлопцем.

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