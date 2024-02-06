Продюсер Полякової розповів про її гонорари під час війни та відповів, чи змінився райдер співачки
Продюсер Михайло Ясинський розповів про заробітки своїх підопічних зірок під час повномасштабної війни.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музичного експерта Главком.
Як повпливала війна на виступи зірок
За словами підприємця, заробітки Олі Полякової, Макса Барських та інших клієнтів його продюсерської компанії значно знизилися з початком великої війни.
Також він додав, що більшість зароблених грошей зараз йде на оплату роботи команди артистів.
"Майже нічого. Все йде на оплату колективу, творчої команди", - розповів Ясинський.
Михайло Ясинський (фото: instagram.com/mikeyasinsky)
Також продюсер зізнався, що цьогоріч Полякова виступала на новорічному корпоративі, однак імена замовників і місце проведення називати не став.
"На Новий Рік Оля працювала, і це добре. Не можу вам сказати, хто замовляв, це закрита інформація", - додав Михайло.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Що стосується райдеру виконавиці, каже музичний експерт, то він за період повномасштабної війни не змінився. Іншою стала лише ціна виступу.
"У райдері нічого не змінилося. Єдине, що змінилося - це фінансова складова. Роботи стало менше, але вона все одно є. У Полякової нічого складного в райдері нема. Паперові рушники, водичка. Колективу - номер у готелі. Все як завжди", - поділився підприємець.
Нагадаємо, раніше Михайло Ясинський висловився про музичне майбутнє Віри Брежнєвої в Україні.
Також Павло Зібров назвав свій топ-3 найгарячіших жінок України.