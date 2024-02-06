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Продюсер Полякової розповів про її гонорари під час війни та відповів, чи змінився райдер співачки

Вівторок 06 лютого 2024 22:04
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Продюсер Полякової розповів про її гонорари під час війни та відповів, чи змінився райдер співачки Михайло Ясинський і Оля Полякова (фото: instagram.com/mikeyasinsky)
Автор: Іванна Пашкевич

Продюсер Михайло Ясинський розповів про заробітки своїх підопічних зірок під час повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музичного експерта Главком.

Як повпливала війна на виступи зірок

За словами підприємця, заробітки Олі Полякової, Макса Барських та інших клієнтів його продюсерської компанії значно знизилися з початком великої війни.

Також він додав, що більшість зароблених грошей зараз йде на оплату роботи команди артистів.

"Майже нічого. Все йде на оплату колективу, творчої команди", - розповів Ясинський.

Продюсер Полякової розповів про її гонорари під час війни та відповів, чи змінився райдер співачки

Михайло Ясинський (фото: instagram.com/mikeyasinsky)

Також продюсер зізнався, що цьогоріч Полякова виступала на новорічному корпоративі, однак імена замовників і місце проведення називати не став.

"На Новий Рік Оля працювала, і це добре. Не можу вам сказати, хто замовляв, це закрита інформація", - додав Михайло.

Продюсер Полякової розповів про її гонорари під час війни та відповів, чи змінився райдер співачки

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Що стосується райдеру виконавиці, каже музичний експерт, то він за період повномасштабної війни не змінився. Іншою стала лише ціна виступу.

"У райдері нічого не змінилося. Єдине, що змінилося - це фінансова складова. Роботи стало менше, але вона все одно є. У Полякової нічого складного в райдері нема. Паперові рушники, водичка. Колективу - номер у готелі. Все як завжди", - поділився підприємець.

Нагадаємо, раніше Михайло Ясинський висловився про музичне майбутнє Віри Брежнєвої в Україні.

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