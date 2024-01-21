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18-річна донька Полякової натякнула на нові стосунки і показалася із загадковим хлопцем (фото)

Неділя 21 січня 2024 14:46
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18-річна донька Полякової натякнула на нові стосунки і показалася із загадковим хлопцем (фото) Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Іванна Пашкевич

18-річна донька Олі Полякової Маша заінтригувала фото з незнайомцем і тим самим натякнула на нові стосунки.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.

Маша Полякова показалася з хлопцем-красенем

Так, дівчина опублікувала у своєму блозі серію знімків, на одному з яких вона позує з ймовірним бойфрендом.

18-річна донька Полякової натякнула на нові стосунки і показалася із загадковим хлопцем (фото)18-річна донька Полякової натякнула на нові стосунки і показалася із загадковим хлопцем (фото)

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Також вона поцікавилася у прихильників: "Як вам наша пара?".

18-річна донька Полякової натякнула на нові стосунки і показалася із загадковим хлопцем (фото)

Маша Полякова з ймовірним бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Фоловери відповіли

Фани Полякової-молодшої засипали пару компліментами і побажали їм щастя.

Однак більшість почали запитувати у Маші, що це за хлопець поряд із нею.

  • Чудові
  • Неймовірні
  • А хто це?
  • Гарнюні
  • Вау, які шикарні. Прям містер і місіс Сміт
  • Хто він?

До слова, раніше блогерка зустрічалася майже рік з бойфрендом у Лондоні, однак восени пара розійшлася.

Як розповідала Маша, хлопець використовував її, аби стати популярним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що старша спадкоємця Полякової перенесла операцію.

Тако Оля Полякова сказала, чи хотіла б представляти Україну на Євробаченні.

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Оля Полякова Маша Полякова звезды шоу-бизнеса
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