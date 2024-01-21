18-річна донька Полякової натякнула на нові стосунки і показалася із загадковим хлопцем (фото)
18-річна донька Олі Полякової Маша заінтригувала фото з незнайомцем і тим самим натякнула на нові стосунки.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram блогерки.
Маша Полякова показалася з хлопцем-красенем
Так, дівчина опублікувала у своєму блозі серію знімків, на одному з яких вона позує з ймовірним бойфрендом.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Також вона поцікавилася у прихильників: "Як вам наша пара?".
Маша Полякова з ймовірним бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Фоловери відповіли
Фани Полякової-молодшої засипали пару компліментами і побажали їм щастя.
Однак більшість почали запитувати у Маші, що це за хлопець поряд із нею.
- Чудові
- Неймовірні
- А хто це?
- Гарнюні
- Вау, які шикарні. Прям містер і місіс Сміт
- Хто він?
До слова, раніше блогерка зустрічалася майже рік з бойфрендом у Лондоні, однак восени пара розійшлася.
Як розповідала Маша, хлопець використовував її, аби стати популярним.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що старша спадкоємця Полякової перенесла операцію.
Тако Оля Полякова сказала, чи хотіла б представляти Україну на Євробаченні.