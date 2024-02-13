RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Я плохая мама". Полякова сообщила, что приняла важное решение относительно 12-летней дочери

Оля Полякова с семьей (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Оля Полякова сообщила, что решила возвращать 12-летнюю дочь Алису, которая учится в одной из школ Лондона, в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице OBOZ.UA.

Оля Полякова возвращает младшую дочь в Украину

По словам знаменитости, адаптация в чужой стране у ее дочери проходит тяжело.

Девочка постоянно упрекает Олю, что мама ее "отдала в детский дом".

Поэтому звездная семья приняла решение возвращать Алису в Украину, однако только летом.

"Ей действительно все непросто дается. Она уже съела нам мозги! Поэтому мы приняли решение: учится там до лета - и возвращается в Киев. Больше это выдержать невозможно", - призналась певица.

Младшая дочь Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Каждый день обвинения, что я плохая мама, отдала ребенка в детский дом. Это страшное - два года ужаса. Надо забирать, потому что я уже просто не выдерживаю", - поделилась Полякова.

Напомним, что старшая наследница исполнительницы также почти год училась в Великобритании.

В сентябре прошлого года она вернулась в Украину. В Киеве девушка поступила в музыкальную академию имени Чайковского.

Впоследствии сообщила, что стала студенткой американского вуза.

Недавно продюсер Поляковой рассказал о ее гонорарах во время войны и ответил, изменился ли райдер певицы.

Также 18-летняя дочь артистки намекнула на новые отношения и показалась с загадочным парнем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля ПоляковаМаша ПоляковаЗвезды шоу-бизнеса