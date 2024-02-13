"Я плохая мама". Полякова сообщила, что приняла важное решение относительно 12-летней дочери

Певица Оля Полякова сообщила, что решила возвращать 12-летнюю дочь Алису, которая учится в одной из школ Лондона, в Украину.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице OBOZ.UA.
По словам знаменитости, адаптация в чужой стране у ее дочери проходит тяжело.
Девочка постоянно упрекает Олю, что мама ее "отдала в детский дом".
Поэтому звездная семья приняла решение возвращать Алису в Украину, однако только летом.
"Ей действительно все непросто дается. Она уже съела нам мозги! Поэтому мы приняли решение: учится там до лета - и возвращается в Киев. Больше это выдержать невозможно", - призналась певица.
Младшая дочь Оли Поляковой (фото: instagram.com/polyakovamusic)
"Каждый день обвинения, что я плохая мама, отдала ребенка в детский дом. Это страшное - два года ужаса. Надо забирать, потому что я уже просто не выдерживаю", - поделилась Полякова.
Напомним, что старшая наследница исполнительницы также почти год училась в Великобритании.
В сентябре прошлого года она вернулась в Украину. В Киеве девушка поступила в музыкальную академию имени Чайковского.
Впоследствии сообщила, что стала студенткой американского вуза.
Недавно продюсер Поляковой рассказал о ее гонорарах во время войны и ответил, изменился ли райдер певицы.
Также 18-летняя дочь артистки намекнула на новые отношения и показалась с загадочным парнем.